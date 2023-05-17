怪獸奶奶疑孫女非親生　人妻驗DNA證清白　真相大反轉震驚全家

國外一名女網友近期在社群媒體上分享自己家中發生「滴血認親」戲碼。不過驗完以後，才發現外遇的竟然是奶奶，讓全家人都嚇傻。



據《鏡報》（Mirror）報道，一名女網友在論壇Reddit上發文，提到她在兩個月前生下女兒，不過女兒有著一對綠色的眼睛在家中引發軒然大波。

原po表示，因為她自己、自己的爸媽、老公、老爺和奶奶都沒有人有綠色的眼睛，因此讓奶奶頗有微詞。

懷疑別人偷吃 被發現偷吃的竟是自己 點圖放大看原文全文及網民反應：

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原po表示，她的丈夫非常相信她，認為應該是遺傳問題造成寶寶眼睛顏色不同，不過奶奶跟其他家人卻懷疑原po外遇，就連原po自己的家人也開始有點動搖。

為了洗刷自己的冤屈，原po帶寶寶跟丈夫去做DNA親子鑑定，鑑定結果確認寶寶是親生的，但卻意外發現偷吃的其實是奶奶。

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原來奶奶在29年前曾經外遇，原po的丈夫是奶奶跟外遇對象所生，寶寶的眼睛顏色有可能是遺傳丈夫的生父，因此才會跟家族中所有人的眼睛顏色都不一樣。

原po發文表示，丈夫知道這件事後非常生氣，他想要去跟媽媽對質，也想把真相告訴爸爸，但原po擔心這件事傳出去可能會毀了全家，所以才會發文尋求網友的建議。

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有人說奶奶當初疑神疑鬼，想不到暴露的卻是自己偷吃的秘密，也有網友酸說沒人會比奶奶還要「聰明」了，「她當初應該保持沉默的」。

另一名網友則說，以後奶奶再問妳為什麼寶寶是綠眼睛，就把問題丟回去反問奶奶吧。

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