Y2K（Year 2000）指的就是2000年代初期的千禧年穿搭風格，成為Z世代指標性的流行趨勢，未來科技感與不對稱設計，都是Y2K誇張大膽的代表要素。



然而有台灣網友近日在PTT發文指出「看不懂Y2K的我是老了嗎？」，引起熱議。

時下年輕人愛「千鿋風穿搭」看不懂＝老了嗎？網民：我覺得很醜（01製圖）

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原PO表示，最近在滑IG、Threads等社群平台時，發現年輕一代很流行無框或金屬細框眼鏡，並搭配七分牛仔褲跟白長襪。

他也笑說，「除了七分褲在我小學到中學流行以外，其他都更早以前（的流行），中學穿白長襪還會被笑，大家都穿隱形襪」。

原PO續指，現在流行的Y2K在元素上雖然跟過去仍有區別，但大方向還是一樣，不太能理解這種審美觀的自己，是否已經成為小朋友們眼中的「老古董」了呢？

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貼文曝光後，網友也紛紛表示，

「幾年後再看就會變得超醜、超土的那種潮流，不用太在意」

「韓團帶起的流行」

「現在還有新詞，Y3K，科技未來風」

「現在只有老人會穿隱形襪了」

「我真的覺得Y2K很醜，臉上貼很多亮片，背後都是資本在操作的，新鮮感而已」

「沒騙你，現在年輕人都是長襪配拖鞋的」



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事實上，說到Y2K一定會想到代表性的韓國女團NewJeans，不僅在造型、曲風上重新定義時代，更以極具特色的成員風采獲關注。

韓國女團NewJeans（Instagram@newjeans_official）

在推出迷你專輯時，還與經典卡通《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）合作，在各個MV中帶入經典卡通元素，引起流行。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】