中年人才穿牛仔褲　年輕都韓系？網民反應兩極　內行人指出盲點

你平時會穿牛仔褲嗎？近日有一名網友在PTT上發文表示，他和公司裡的年輕同事外出時發現，牛仔褲在年輕人之間似乎已經不流行，會穿牛仔褲的反而是中年人。貼文曝光，引起其它網友共鳴，不過也有內行人認為，只是牛仔褲流行款式改變而已。



近期有一位網友在PTT上發文指出，他與公司較年輕的同事一起外出參加活動，意外發現現在的年輕人不穿牛仔褲，即使有穿也是破洞褲的款式，於是他好奇詢問年輕同事，而對方則表示，「牛仔褲很像中年人，如果不是破褲沒人要穿了啦，大家都穿機能褲或者休閒褲，牛仔又悶又熱，看起來又老氣。」讓他非常後悔心想，「早知道不穿牛仔褲了.....」。

貼文一出，不少人對年輕同事的說法很有共鳴：

「牛仔褲悶熱不適合台灣，這十年機能布料發達，根本回不去了」

「現在牛仔褲是做工的在穿的」

「說實在天熱穿牛仔褲真的太悶熱了」

「牛仔褲真的越來越少穿，想丟光了」

「牛仔褲穿起來就很不舒服 年輕男生基本沒在穿了」

「真牛仔那磅數在台灣很難穿啦，夏天穿出去內褲都濕一片」



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此外，也有不少內行人點出，現在年輕人的流行趨勢：

「都穿多口袋工作褲，方便舒服」

「現在都韓系穿著，中年人不懂」

「現在年輕人好像穿寬褲或是緊身褲，然後把襪子包住褲腳的比較多」

「條紋黑運動褲就+9超愛穿」

「現在屁孩不都穿棉褲？而且必須是寬褲」

「不是穿瑜珈褲？」



不過，許多網友指出牛仔褲還是流行，「版型、刷色，好看的牛仔褲一件可不便宜」、「牛仔褲材質早就更新了，一堆人還停在20年前？」、「我覺得是你看到的那群年輕人太low，沒追到真正的流行」、「女生穿牛仔褲還是很適合啊，顯身材」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中年人才穿牛仔褲？網曝2原因被讚翻，年輕人直言：越來越少穿想丟光！】