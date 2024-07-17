大家到餐廳吃飯若擔心臨時沒有位子，通常都會先打電話訂位，店家是否給予緩衝時間，則各家規定不同。



一位從事餐飲業的女網友，日前遇到一名遲到半小時的女客，她依店家規定將座位給了現場等候的客人，卻遭女客恐嚇「一通電話就可以讓你沒工作」，當下並不以為意。

沒想到，下班前收到解僱通知，還被組長告知「算你倒楣，惹到不該惹的」。

網民聽完均替原PO不值 有人猜案情不單純

客人訂枱遲到30分鐘不滿餐廳沒留座叫囂 女店員企硬 結局惹眾怒（01製圖）

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一位台灣女網友在「爆料公社」發文寫道，從事餐飲服務業後，每到假日遇到生氣事特別多。

最常遇到訂位不準時到場，不是藉口塞車、找不到車位，就是扯同伴或小孩出門出狀況，各種理由都有。

有禮貌一點的客人，會先打電話來告知晚點到，通常開店做生意為求財，也不會把規矩踩得太死，多數會通融一下，但若是自己遲到還到現場叫囂的：

我們是不會理會的，這是餐廳的規矩，也是老闆下的SOP（標準處理方法）。

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日前，原PO依店規堅持不讓一位遲到半小時的女客人入場，也將位置給了現場排隊的客人。

女客人因此情緒不滿，說她認識老闆，「只要一通電話就可以讓你沒工作」，原PO自認是照餐廳SOP處理，並不予理會，仍請女客人現場排隊等候。

沒想到，在餐廳打烊後，組長通知原PO說她被解僱了。原來那位遲到還叫囂的女客人，是老闆的學妹，也是他大學時期的初戀，就算兩人現在都已各自婚嫁，仍然關係很好。組長還對她說，「算你倒楣，惹到不該惹的」。

原PO感慨：「原來對於超過5年的資深員工，也可以為了一個沒禮貌、沒規矩，只是個學生時期追不到的女生，說炒就炒？」

最後，原PO表示已簽了非自願離職書，而遣散費老闆也給得爽快，就拿錢走人了。

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貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應：

「想知道是哪裡的？是哪家啊？」

「直達勞工局」

「這就是特權的魔力」

「那應該直接跟老闆訂位，為難小員工是哪招」

「這樣的公司沒有一定制度，員工真的很慘！」

「台灣老闆不講武德的很多！賭錯了」

「錢有拿到就好，在這種沒原則的店待下去，你也會越來越不開心」



更多人覺得此事不單純：

「遣散費給的爽快，可見這兩個人關係不簡單也不想把事情弄大」

「關係很不一般」

「真的是只止步於初戀嗎？」

「所以案件不單純，可能要直接稟報太后娘娘，反正已離職沒差」

「超慘的，你要不要考慮讓老闆娘知道一下被炒的原因」

「可以找老闆娘吐一下苦水」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】