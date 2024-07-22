大暑竟是大凶日「習俗禁忌懶人包」飲食忌辛辣冰冷 三類人行衰運
撰文：TVBS新聞網
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每年農曆六月中，當太陽運行到黃經120度時，正值酷暑難耐之際，這一天被稱為「大暑」，而今年就在西曆7月22日。古人有云：「大暑熱不透，大水風颱到」，意指若大暑不夠炎熱，往往預示著颱風大雨即將來襲。
另一方面，「大暑熱不透，收成就不夠」的諺語也道出了大暑與農作物收成的關係——越是酷熱，秋收才越豐碩。
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清水孟國際塔羅小孟老師在臉書表示，大暑是大凶之日，期間有諸多禁忌需謹記，同時也提供了趨吉避凶的開運妙方。
大暑2024節氣習俗：一、大暑不宜曝曬
烈日當空，在戶外停留過久容易遭受紫外線傷害，影響皮膚健康。
大暑2024節氣習俗：二、忌辛辣與油膩食物
大暑期間應少食辛辣、油膩之品，以免上火導致腸胃不適。
大暑2024節氣習俗：三、室內冷氣不宜開太強
炎炎夏日，室內外溫差過大易引發頭暈不適，冷氣應適度調節。
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大暑2024節氣習俗：四、忌食冰冷食物
悶熱難耐時，切忌暴飲暴食冰品，宜多飲溫開水，以免頭脹不適。
大暑2024節氣習俗：五、三種人易有衰事
屬蛇人士大暑當日要當心煞氣過重，應避免出入陰暗之地，並防範中暑。
雙魚座受海王星逆行影響，不宜近海濱河畔，以免觸犯水煞。
摩羯座逢冥王星逆行，需提防交通事故，並留心3C用品損壞。
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小孟老師指出，大暑開運宜多食根莖類蔬果，尤以番薯為佳。蓋「薯」音同「暑」，大根番薯象徵「大暑」，食之可趨吉避凶。馬鈴薯亦是上選之一。
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