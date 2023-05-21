牛仔褲已out？後生仔轉著呢種褲　網揭過時5大原因：夏天著熱到死

外出時每個人都有自己喜好的穿著打扮，隨著潮流演進，大家也會跟著淘汰過時衣物，對此有人就好奇曾經風靡一時的牛仔褲，如今是不是只剩下少數女生和外籍移工會穿，貼文曝光後也引來大批網友點出牛仔褲過時的5個重要原因。



牛仔褲早就過氣了？網：復古風

一名台灣網友在PTT八卦版以「只有我發現沒啥人穿牛仔褲了嗎？」為題發文，原PO指出現在的人越來越少穿牛仔褲，現在幾乎都改穿類似工作褲的休閒褲，不僅好看有型還能兼顧工作穿搭，舒適度也比牛仔褲好很多，「牛仔褲剩下女生提臀緊身、外籍移工在穿而已，比例越來越少了，沒有人發現，只有我發現這件事嗎？」

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貼文曝光後多數網友贊同原PO看法，「外籍移工真的很喜歡穿」、「牛仔褲超難穿吧！流行的時候就覺得傻子才穿，西裝褲出門都比牛仔褲強」、「我超過十年沒穿牛仔褲了」、「早就過氣好幾年」、「以前是流行，現在是復古風才穿牛仔褲」、「牛仔褲非常不適合一般男生」。

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牛仔褲還是有人愛穿！網友曝好處：騎電單車有保護作用

不過也有人認為牛仔褲還是有人在穿，「牛仔褲比較好洗吧，也不易髒，一條都可以穿二、三十年，CP值高，一般褲子很快就變形變色」、「我很喜歡欸，上寬下合的對比」、「冬天不錯，蠻保暖」、「明明IG上一堆」、「你這觀察不是很準，最近牛仔褲有回來了，特別是喇叭褲」、「正在坐往101的捷運、周遭12個人裡面有4個穿牛仔褲，比例算低嗎？」、「我除了正裝，幾乎都穿牛仔褲出門，好穿舒服省事，流行啥與我無關」、「前幾個禮拜被電單車壓到，當天正好穿牛仔褲才沒大面積擦傷」、「騎車牛仔褲確實有保護作用，被什麼A到不知」。

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牛仔褲為什麼退流行？網友揭曉5個原因：都穿寬版

網友也指出牛仔褲愛好者正在逐漸減少的5個原因，「畢竟碰到水會變重，也不好洗、曬」、「洗久刷色就變了，又不能不洗，乾脆買休閒褲，好看又耐洗」、「夏天穿根本熱爆」、「真的比較少，現在都穿舒適為主」、「現在有機能更好更輕便的褲子」、「一部分是其他款式的褲子版型越來越好看，另一方面，牛仔褲在搭配上真的比較受限」、「主要是近年伸縮布料的牛仔褲都不好看吧！一些亞麻跟混麻布料的褲子，質感也較好，認真做牛仔褲的越來越少，然後又很貴」、「牛仔褲只適合好身材穿才好看」、「現在韓國人都不穿修身窄版了，都穿寬版」。

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