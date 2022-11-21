網民實測用即溶咖啡滷蛋　一剝雞蛋殼飄出濃濃香氣　咬下去秒變臉

茶葉蛋、滷水蛋已不稀奇！有台灣網友喝黑咖啡時突發奇想製作「咖啡滷水蛋」，顧名思義就是用黑咖啡即溶粉下去用電鍋烹煮，原PO表示一剝雞蛋殼即刻飄出濃濃咖啡味，意外地香，不過後來她一咬下去卻秒「變臉」。



有網友在Facebook Group「Costco好市多商品經驗老實說」表示，台灣Costco賣的雀巢即溶咖啡實在「大碗又便宜」，某天喝黑咖啡時突然靈光乍現「如果用來滷個咖啡蛋，不知道會不會好吃？」

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製作完成後，原PO讚嘆一邊剝蛋殼一邊可以聞到咖啡的香氣，而她咬下去後臉色一變「嘴角上揚」，驚呼實在非常好吃！她亦補充說滷了雞蛋版後，再加碼滷了鳥蛋版，鳥蛋的味道更濃、更好吃，甚至大膽預測「可能會再來試試咖啡滷水雞腿」。

許多網友紛紛表示，「妳可以再加牛奶，就變拿鐵滷蛋了」、「有沒有研究咖啡溏心蛋」、「咖啡渣版與即溶咖啡版，都試試就知道口味差在哪邊」、「想到韓國白切肉很多食譜也會加咖啡，是真的好吃」、「咖啡蛋不錯哦，有商機」。

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