85歲婆婆玩過山車！玩到一半才緊張問孫女：「我不會丟下去吧」

外國一位85歲的婆婆挑戰自我，拜託家人同意讓她一起坐上過山車，不過隨着過山車不斷攀升，婆婆的表情也越來越「母湯」，逗趣的反應和勇敢嘗試的精神在TikTok上引發熱烈討論。



即睇這位婆婆玩過山車過程：（按圖了解）

婆婆「Baba」一開始很開心，但在幾趟急降後表情逐漸僵硬。（Instagram截圖 / @wearesheppard）

+ 2

據《鏡報》（Mirror）報道，記錄下這段爆笑瞬間的，是TikTok帳號@WeAreSheppard，經營帳號的三兄妹是發片歌手，他們記錄下婆婆「Baba」搭乘過山車的可愛反應。

@WeAreSheppard在影片中分享，婆婆「拜託」他們讓她一起搭過山車。影片一開始Baba和三個孫子一起隨着過山車在水中輕輕滑行，笑得很開心，甚至還能對下面的遊客揮手打招呼。不過當過山車衝出隧道並開始爬上陡坡時，Baba的笑聲就開始逐漸消失了。

影片中她緊緊握住扶手，緊張地問說：「我不會掉出去吧？」孫子們選擇不正面回答她的問題，只告訴她「加油，Baba」，讓婆婆看起來越來越緊張。其中一個孫子提醒她「準備好囉！」，接着過山車就以超級驚人的速度俯衝而下，幸好在好幾次轉彎急降後，Baba順利完成挑戰，回到地面，只是表情十分微妙。

不少TikTok網友紛紛留言讚嘆婆婆好勇敢，一名網民就說「她比我還勇敢」，另一名網民則說自己上次坐的時候「以為自己快死了」，還有人開玩笑說自己曾經因過山車留下童年陰影，稱讚婆婆「幹得好！」

延伸閱讀：日本93歲阿婆「逆齡生長」血管年齡僅20歲 每晚必做「一件事」

日本93歲阿婆身體機能如二、三十歲女生驚呆護士 不老秘訣曝光（01製圖）

+ 12

延伸閱讀：

恐怖跟蹤！從機場廁所一路尾隨母女 怪男沒機票竟順利登機

新人鐵軌拍婚紗照！被鳴笛催促仍「慢吞吞」 火車被迫停下引網怒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】