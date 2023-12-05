地鐵鹹濕阿叔狂摸鄰座美女　捉實手腕再非禮極倡狂　誇張影片曝光

短短1分鐘內性騷多次！



台北捷運淡水線近日出現一位老色狼，竟然在人潮不少的車廂內直接對坐在身邊的正妹出手性騷，為老不尊的舉動讓人看了拳頭都硬了。

點圖放大瀏覽受害女生拍下的被非禮情形：

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據傳事件發生在11月29日下午4點40分，地點在捷運淡水線上的車廂內，這位色阿公在女方的蒐證影片中先是出手揉腿，接著把手直接仰放在她的大腿上，沒幾秒手一翻，竟又直接強抓女方手腕。

但這還不夠，色阿公還用指頭勾正妹的手指，最後又把手二度仰放到她的大腿上，連番性騷舉動嚇的正妹完全不知所措。

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所幸正妹當下還記得要用手機錄影，色阿公的相貌、性騷過程全都錄下。

整起事件也被po到「社會事新聞影音」網路社群，而捷運警察方面目前尚未對此事做出回應。

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