地鐵鹹濕阿叔狂摸鄰座美女 捉實手腕再非禮極倡狂 誇張影片曝光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
短短1分鐘內性騷多次！
台北捷運淡水線近日出現一位老色狼，竟然在人潮不少的車廂內直接對坐在身邊的正妹出手性騷，為老不尊的舉動讓人看了拳頭都硬了。
點圖放大瀏覽受害女生拍下的被非禮情形：
+17
據傳事件發生在11月29日下午4點40分，地點在捷運淡水線上的車廂內，這位色阿公在女方的蒐證影片中先是出手揉腿，接著把手直接仰放在她的大腿上，沒幾秒手一翻，竟又直接強抓女方手腕。
但這還不夠，色阿公還用指頭勾正妹的手指，最後又把手二度仰放到她的大腿上，連番性騷舉動嚇的正妹完全不知所措。
【延伸閱讀】黑絲辣妹坐的士竟「車資肉償」任司機施淫慾 片段流出結局大反轉（點擊放大瀏覽）：
+17
所幸正妹當下還記得要用手機錄影，色阿公的相貌、性騷過程全都錄下。
整起事件也被po到「社會事新聞影音」網路社群，而捷運警察方面目前尚未對此事做出回應。
【延伸閱讀】台灣恐怖「的士色魔」趁女乘客酒醉 載至停車場洩淫慾 拍片分享（點圖放大瀏覽）：
+10
【挖呀挖呀挖】燈位活春宮！後座男「痴漢式狂摸」女騎士影片瘋傳瘋傳「水晶纜車活春宮」台女掀裙跪地侍奉 官方溫提：地板透明的色狼遇着「肌肉理工女神」 非禮後果淒慘 女：抓鹹豬手我老手啦俄model爆內地工作恐怖事 變態男床底爬出非禮 驚得滯繼續扮瞓【他只是個孩子】台女遭小學男生非禮 再被怪獸媽斥「眼神差」露肩女地鐵被男童狂摸屁股 男童爸竟這樣回：妳屁股太香我也想摸
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】