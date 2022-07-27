陌生女奪命連環call　男友即場「食廁紙證清白」　網民提恐怖猜測

這是純友誼？情侶之間的信任非常重要，與異性的分寸更是應該拿捏得宜。



一名年輕女生發現初戀男友不僅有穩聊的女性友人，更時常互傳曖昧訊息，氣得她當場發飆。

而男友則再三保證只是「純友誼」，還主動吞下一球「衛生紙」請求她原諒……

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女網友在Dcard發文表示，某天早上幫男友關掉鬧鐘，結果螢幕跳出通知，有個叫「如」的女生，凌晨狂叩三通電話，因為擔心可能是工作急事所以點開來看，怎料映入眼簾的竟是無數曖昧訊息。

原po還說道，自己跟男友在一起2年多，也是第一次談戀愛，本來雙方都你儂我儂、聊到晚上12點才依依不捨掛電話，但那陣子男友都堅持11點就要睡覺，不停喊累。怎料男友其實每天都跟「如」聊到凌晨2、3點，還會親暱稱呼對方「小笨蛋」，甚至跟她分享一些平常沒說過的日常。

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網民提恐怖猜測：衛生紙上面一定有DNA

原po當場氣到在床邊發抖，質問剛醒來的男友這是怎麼回事，結果男友竟辯稱是交往前認識的女網友。更過分的是，「如」在明知男生有女友的狀況下，還是堅持找他聊天，且幾乎每晚都打電話。眼見事情敗露，男友才勉為其難稱願意將對方封鎖刪除，還氣急敗壞指責原po沒有信任他，最後甚至為了請求原諒，主動吞下一球衛生紙。

荒謬行徑一出，也引發網友議論，「純友誼就是愈醜愈純」、「男友叫你的暱稱是什麼？不被愛的才是第三者」，還有網友開玩笑說「吞衛生紙？是不是在湮滅證據」、「那團衛生紙上面一定有DNA」、「吞冥紙比較有誠意」、「吞衛生紙沒什麼，我家馬桶也會！」，更有人直呼把男友送醫院，「送去檢查一下腦子……我是說檢查腸胃」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】