網民齊數遇過的「天使外籍看護」　印尼姐姐放完假一個動作極窩心

外籍看護會是照顧老人家的好選擇嗎？



有一名網友近日在社交平台透露，自己的祖母原先很害怕會被外籍看護虐待，但祖母實際與外籍看護相處後，不同於以往常常厭世地說自己快死了，現在祖母常常誇獎看護對她很好，臉上笑容也多了好多。

原PO對這名外籍看護深表謝意，許多網友留言表示，自己也有遇過與家人關係緊密的看護。

網民齊數遇過的「天使外籍看護」（01製圖）

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原PO在Threads上發文表示，近期家人請一位外籍看護照顧年歲已大的祖母，一開始祖母因為害怕被虐待，所以很排斥，後來不得已向現實妥協。

結果外籍看護來到家裡後，祖母都會在電話中稱讚看護對她很好，原PO實際去探望祖母，也發現祖母臉上多了很多笑容，對比以往祖母總是厭世地說自己要死了，彷彿人生沒任何快樂，已有所不同。

原PO感激地說：

真的很謝謝她（看護），如果說醫生救人一命是很偉大的事，那這些幫家人續命的看護們，也是像醫生一樣，是救世主一般的存在。

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網友們紛紛留言分享自己看過看護與家人的好交情：

「以前我祖母中風，我爸爸請了一位印尼籍外勞來照顧我祖母，我們都叫她鍾阿姨，我祖母因為有開過腦部手術加上老人癡呆所以有時候對陌生人敵意很高，會吐口水甚至動手打人，一開始我祖母還會偷打她，到後來我祖母會分她的飲料給鍾阿姨喝，還會一起吃飯，偶爾去散散步，她們就這樣變成好朋友」

「上次看到地震新聞，有看護護著阿公，阿公叫她別怕，我覺得這真的是非常善的緣分」

「不好的看護才會被新聞報出來、被大家看到，但是大部分的看護都很可愛，有一次我家的看護請假出去，回來還帶杯手搖給我媽（連印尼看護都知道用手搖當簡單的謝禮）」



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也有人述說外籍看護的「天使」行徑：

「真的，我們家是越籍的看護，平常在家沒事就很認真的拉著我要學中文，也會陪祖母看電視、餵飯，我祖母年初離開的時候，看護請我們帶她去靈堂上香，用跪拜叩首的方式行禮，據說是越南家鄉對長輩的大禮，真的是很感謝她把我們家祖母當作自己的長輩對待」

「我家以前的（看護）阿姨也是天使！很認真又很單純可愛，奶奶走的時候還託夢給阿姨說，告別式請她一定要參加，離開台灣的時候也是哭的稀裡嘩啦」

「我家的看護之前還住在一起的時候，有空都還會幫忙打掃家裡，讓我們下班回家不要這麼累，但明明這些不在當初說好的工作內容內，另外後來跟著長輩回南部的時候，幾乎24小時都不離開長輩身邊，說是擔心外婆出狀況，因為外婆先天小兒麻痺，我們家都覺得她已經是超越看護了，已經是我們的家人了」



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但是也有人與外籍看護相處的經驗不甚愉快：

「我家遇過很兩極的外籍看護，壞的才來第2天就趁半夜大家都在睡夢中就逃走了，還怕大家發現，家裡所有的門都沒關，家人早上起床才發現家門大開，祖母房間（在1樓）的門也開著，還好人跟財物沒有怎樣，但因為這件事祖母從此非常排斥外籍看護，又過了好幾年，因為祖母重度失智了，才不得不接受新的外籍看護，但這次遇到很棒的看護」

「我們也很幸運遇到的外勞妹妹都是好人，但也有遇過蓄意落跑的」

「我外婆自從跟外籍看護一起生活後，她抱怨的人就從她的兒子、女兒變成看護了，看護每天都被外婆狂罵」

「以前媽媽生病的時候換了好多個看護！頗多中伏的，找了很久才找到照顧無微不至的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】