原來是日常？日本人在台灣見1景象嚇壞「以為遇強盜」：我超緊張
撰文：聯合新聞網
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台灣電單車族人數眾多，騎電單車是許多人日常生活中重要的交通方式之一，甚至有電單車族習慣戴安全帽到處走。
一名在台生活的日籍攝影作家，近日在台灣便利店目睹「戴安全帽的阿伯」入店消費，令他驚訝地直呼以為是強盜。
他補充：
在全家（FamilyMart）吃飯時，有阿伯沒穿上衣，只戴著安全帽進來，我超緊張。
對此，不少網友認同這是很沒有禮貌的行為。
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來自東京的攝影作家小林賢伍在Threads社群平台上發文表示：
我以為在日本，戴著安全帽進便利店的都是強盜，但那是台灣的日常生活，是嗎？
他在留言區補充：「剛剛在全家吃飯時，有阿伯沒穿上衣，只戴著安全帽進來，我超緊張，戴著安全帽在便利商店領錢的畫面也很可怕。這次去蘭嶼的時候，因為在車上放了安全帽，所以被拿走了，我覺得應該是遊客帶走的，傻眼貓咪。」
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其他網友留言：
「便利商店很常看到，金融機構就不行，郵局、銀行等等」
「我也會安全帽戴著就去便利店跟全聯（超市）耶，但是去郵局或銀行還是會脫掉的，原來觀感不佳嗎？」
「戴安全帽進便利商店都是強盜莫名的好笑，但的確是台灣日常，真的被戳到笑點」
「實在是懶得脫掉安全帽又要戴上」
有不少人認同這是沒禮貌的行為，紛紛留言：
「看到安全帽不拿掉就跑到店裡面逛很沒禮貌耶，如果說是買手搖只有幾分鐘還好，有些人直接戴安全帽進全聯，一逛就十幾分鐘，很難不注意到你吧？」
「我小時候是有宣導不要戴安全帽進去店面、銀行的，那時候也是覺得那樣很像要搶劫。可能隨著治安變好，大家就沒那麼警惕了，還有就是外送員太多」
「在台灣一樣是沒禮貌的行為，但不能指責他們，他們會發惡」
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