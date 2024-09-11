深圳親子遊｜中秋、國慶假怎過？精選8大玩水熱點　讓孩子爽半日

編：中秋節與國慶假期將到，到深圳等地北上消費時，不妨抽點時間讓孩子玩玩水，消暑之餘也可親親大自然多一點。以下的8個推薦熱點，值得家長們考慮！



（ShenzhenWeekly提供）

小眾免費 「 玩水公園 」

本期推薦8處去溯溪納涼，去撈魚抓蝦全家老小皆適宜，趕緊出發！

1. 龍崗零碳公園 – 水石森林

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龍崗零碳公園，是一個以低碳為主題的全新山體公園~公園不大，「水石森林」就藏在零碳生活館後，它是由無動力玩水樂園、木樁攀爬挑戰沙地和低幼攀爬滑梯區組成的。

由鵝卵石鋪成的淺水池塘，水位很淺，小朋友褲腿一卷，就可以直接泡在涼水裏瘋玩；無動力玩水設備不僅低碳環保，還增加小孩與大自然的互動。

還可以順便去公園門口的「水風之谷」，這裏有個動力風車，還有巨型水槍可以打水仗~目前由於暴雨，公園內有積水淤泥，最好等多幾次大太陽，也不建議特地大老遠跑來噢！

「 玩水指南 」



地址：龍崗區環坪路傑奧足球西140米

門票：免費，免預約

🚇交通：地鐵3號線雙龍站出口，打車前往



2. 翠湖文體公園 – 河狸能量水壩

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比起上一個公園，翠湖文體的「玩水場地」會更大一些！園內的兩條小溪，其中的清溪渠曲折迂迴，小朋友最喜歡在這裏打水槍或拿網兜假裝撈蝦，水渠超長，也不用怕擁擠。

除此之外，這裏還有一個以河狸為ip的主題樂園，它的遊玩項目很多。

其中的能量水壩區，有各種水動力機關可以探索，可以通過踩單車讓噴泉噴水，可以旋轉方向盤裝水...趣味性極高！各個年齡段都能來玩~

「 玩水指南 」



地址：羅湖區翠蔭路翠湖

門票：免費，免預約

交通：地鐵5號線布心站，步行1.4公里



3. 後海中心河公園 – 嬉水園

在南山市區藏着一個巨巨巨冷門的親水樂園，淡黃色地面鋪成的小窪地，小朋友可以盡情踩水；還有各種噴水互動裝置，踩腳印、壓水井都能噴水！唯一的缺點就是很小，只適合住附近的朋友~

「 玩水指南 」



地址：南山區後海濱路1122號

門票：免費，免預約

交通：地鐵2號線海月站B出口



4. 南山雲溪公園 – 雲溪秘境

去年改造完的文心公園，水塘變成旱溪景觀，地形與樹林相融合，還有礫石鋪底幫助沉澱過濾水質，讓溪谷的水流更為清澈。溪流的兩岸種植了各種耐水濕植物，形成了生態護岸。

這裏也是孩子們日常玩耍的熱門場景，戲水、撈魚、摸蝦。

「 玩水指南 」



地址：南山區海德三道茂業百貨南山店北門

門票：免費，免預約

交通：地鐵9號線南山書城站



5. 光明左岸科技公園 – 茅洲河

左岸科技公園，入眼便是一排三角形建築，地下是開闊的草坪，草邊有水，水上映襯着藍天，光是閒逛一圈，視覺上也有極佳的享受。

待到太陽不那麼猛烈，住在周圍的小孩還會帶着工具戲水納涼，喜歡拍照的在這隨手一按都是日系感滿滿的大片。

「 玩水指南 」



地址：光明區民生大道與公常路交叉口

門票：免費，免預約

交通：建議打車前往



6. 龍園公園 – 龍崗河

在龍園公園的回龍橋下有一條石路橋，一到夏天就會有人在下面玩水釣魚~這裏是龍崗河干流碧道的其中一部分，大家可以沿線一直玩下去，能看到珍珠灘、躍鱗灣等景點呢！

「 玩水指南 」



地址：龍崗區龍園路416號

門票：免費，免預約

交通：地鐵16線龍園站出口



7. 羅湖體育休閒公園 – 沙灣河

在羅湖有一條極為低調的河——沙灣河，水域沒有很廣，但平時清澈乾淨，特別是天氣好的時候（*我們去的時候剛好下了場暴雨，可惜沒看到美景）。河中央的石板路也是開放的，這裏也很適合垂釣，就在羅湖休閒體育公園入口~

「 玩水指南 」



地址：羅湖區黃貝街道辦愛國路東湖二路10號

門票：免費，免預約

交通：地鐵2號線蓮塘口岸站



8. 塘朗山郊野公園 – 深雲谷

在某書上，塘朗山的深雲谷也是頗具人氣的溯溪地之一。我們來時太陽西垂，路上遇到了幾撥盡興而歸的戲水孩童。

也許是泥沙沉澱的緣故，深雲谷的溪水算不上清澈，但石頭縫裏有不少小蝦小螃蟹藏匿其中。若是帶上工具，一定能撈到不少「戰利品」。

「 玩水指南 」



地址：南山區龍苑路深圳地鐵大學北

門票：免費，免預約

交通：地鐵7號線桃源村站，打車前往



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