超人記憶力！印度男子竟按順序背出14000個數字　遠超原世界紀錄

你的記憶力如何？反正我記1個取件碼都要來回看6次手機，記憶力最強的時候還是高中那3年。



而這個世界上總有些人會給你偷偷進化的感覺，例如這位印度老哥Deepu V，他在前一陣打破了一項關於記憶力的世界紀錄，僅用49分鐘背出了自然常數小數點後的14000個數字。

印度男子Deepu V打破世界紀錄，背出了自然常數小數點後的14000個數字。（India Book of Records）

印度男子Deepu V打破世界紀錄，背出了自然常數小數點後的14000個數字。（India Book of Records）

就像圓周率一樣，自然常數從2.71828開始小數點後無窮無盡，而之前的背誦紀錄是10122位。

而我現在最擅長記憶的數字組合大概就是星期幾，這樣方便計算還要上幾天班才放假，但在放假後，我連星期幾都記不住了。能夠按照正確順序背出14000個數字，只能説老哥記憶力恐怖如斯。

平時記憶差我會説自己老了，但這位Deepu V也不算年輕，今年都33歲了，正是到了快要被優化掉的年齡，卻成為了世界上記憶力最強的幾個人之一。

雖然平時總是調侃吉尼斯世界紀錄有點抽象，尤其是印度老哥們特別喜歡刷新紀錄，但這次的記憶考核給我感覺是最為嚴格的。

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美國律師Brittany Lacayo舌頭最寬的地方達到了7.90厘米，打破健力士世界紀錄。（Facebook@Brittany Lacayo）

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在開始挑戰前，為了防止作弊，Deepu V要被蒙上眼睛，耳朵也要過一遍安檢。比賽過程中不能出現任何錯誤，甚至卡頓也不行，超過15秒都算失敗。有一説一，我數錢的時候別人打個岔都要重新數。

他介紹説自己是用表格來輔助自己記憶這些數字的。他所設定的表格中有10列20行，5個數字一組，所以一行就是50個數字，整張表格就是1000個數字。所以背完14個表格，就是14000個數字。

聽起來頭頭是道，但腦補一下這些數字給人感覺依然毫無規律，不過這位印度老哥顯然很適應自己的記憶策略，從週一到週四每天背下來250個數字，剩下3天作為記憶鞏固複習。在記憶練習的時候，他還會給自己錄音，檢查自己有沒有背錯，最終用了4個月的時間才背完所有表格，然後用不到1個小時的時間輕鬆拿下挑戰。

聽着還是有點誇張的，感覺跟記住4個月前吃的外賣花了多少錢差不多。

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當然，這次的挑戰成功一方面是有適合Deepu V的策略，另一方面他確實有天賦。小時候就練習背電話號碼，到現在還能熟記500多個號碼，堪稱人肉通訊錄。他也挑戰過圓周率，在印度他是背誦圓周率到2000位數字速度最快的人。

説到圓周率，還有另一位印度小哥比較逆天，名叫Rajveer Meena，他當年背到了小數點後70000位，那年他才21歲。這些數字寫在紙上要寫好幾頁，瞄一眼都困了，感覺抄一遍都有可能抄錯，別説背下來了。

而且這不光是比拼記憶力，更是在拼膀胱，因為整個背誦過程持續了10個小時。不光大腦在高速運轉，也是一種體力消耗。

Rajveer Meena當時理所當然地創下了世界紀錄，不過在同一年被另一位印度老哥超越了，目前極限是背到了小數點後的70030位。

這記憶力確實讓人羨慕，畢竟大部分人在進入瑣碎的日常生活後，都逐漸失去了對數字的敏感。

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當然，也不是所有記憶力超羣的人都喜歡這種能力，記憶力太強也有可能是一種病，例如超憶症的患者們。這種情況很罕見，患者會記住大量過去生活中的大量細節，例如看過的書、過去幾年中某一天的穿着打扮、路過的車輛顏色等等。

例如美國的Jill Price，她在2006年確診，記憶對她來説就像是一部日曆，從1980年2月5日開始，她就能記住所有事兒。2010年，女演員Marilu Henne的記憶如同自傳一樣，可以記住自己11歲以來生活中的每一天，清晰地説出那天是星期幾。

不過這種超憶症對生活帶來的便利其實很有限，因為能記住一些細節並不等於能完美記住所有事。例如10年前患者參加過一次面試，可以記住桌上的紙寫了什麼，那天的天氣如何，巴士上人多不多，記住面試的談話，但可能沒記住面試官穿了什麼顏色的衣服。有的可能記不住上課講的內容，但記住了午餐吃什麼。

換言之，正常的記憶能力不光要記住，還要能遺忘，可以篩選。而這類患者往往沒法選擇要去記憶什麼，甚至也沒法把不想記住的東西忘掉，這也就會導致患者會被海量的瑣事記憶淹沒。比較慘的是那些讓自己尷尬悲傷的情景永遠無法忘掉，而且還會在腦中滾動播放，嚴重的話會導致情緒崩潰，無法面對當下的生活。

澳洲的患者Rebecca Sharrock也擁有超強的記憶力，甚至在讀完一部《哈利波特》後把它背下來，能夠記住15年前某一天發生的事情，説過什麼話，但這種能力還是給她帶來了不少痛苦。例如每次在生活中看到日期，腦洞就會自動回想起相關的日子自己都做了什麼，比AI還靈敏，這種反饋機制一度快把她逼瘋了。因為回憶奧巴馬什麼時候當選總統，對她來説確實沒什麼意義，但看到日期就是想起來了。

此外她睡覺也很困難，需要一定的干擾才能睡着，過於安靜的環境會讓她的大腦會不斷回憶起各種信息，人也就一直清醒。而這種記憶力對她來説最大的用處之一，就是記住家裏東西有沒有過期。

腦補了一下也就明白了這種困境，雖然我總是記不住取件碼有點麻煩，但如果你讓我一閉眼滿腦子都是取件碼，那我可能早就瘋了。這麼一看，老實做個普通人也挺好的。

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