你試過好眼瞓但瞓唔著嗎？另類失眠經歷惹無數共鳴 原來好常見？
撰文：聯合新聞網
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你有很睏但睡不著的經驗嗎？一名網民近日在社交平台Threads上發文表示，自己期盼「『很睏』跟『睡不著』可以並存」這件事能被大家知曉，貼文引起許多網民的認同。
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貼文一出，許多網民對於原PO的感受紛紛表示認同：
「這我，明明就可以睡覺但一直無法好好入眠」
「完全理解，搞不懂自己的身體怎麼回事」
「我身體真的很累，我心也很累，可是我真的睡不著」
「真的，明明身體很累，但睡不著」
「完全懂」
「每日的我」
「真的，有夠嘔心」
「『累到整夜不能睡』是真的」
「累到極致就會睡不著了」
「真的，太累反而睡不著，但覺得很睏」。
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有過來人分享自己很睏但睡不著的經驗：
「我有次因為這樣在半夜崩潰大哭」
「明明就打哈欠了，結果躺下去睡還是睡不著」
「很累但睡不著，所以就算睡不著也做不了其他事，因為很累」
「我以前壓力大的時候也會這樣子」
「尤其是隔天有很重要的事或是要旅行，這種情況一定發生」
「35歲以後很常是這種狀態…」
「非常能體會，去年跟前年不明原因天天這樣，還好今年起可以正常入眠，也能睡比較久」
「孕晚期ing…每天都這樣」。
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