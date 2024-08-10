28歲前男團偶像患睡眠窒息症「入睡後呼吸中止數分鐘」恐患鼻咽癌

【癌症／鼻咽癌／睡眠窒息症】男團出身的龔言脩加盟新東家，推出EP《惱羞成愛》，8日在記者會透露疑似罹患鼻咽癌，「醫生發現我的鼻咽淋巴有點腫，怕是癌病變，所以叫我去檢查，如果有兩個血液反應是陽性，就是鼻咽癌，檢驗出來有一個呈現陽性」，後續仍需繼續追蹤。



他因為唱歌時發現無法達到某些音域，經過多次就醫檢查，發現患有睡眠窒息症，且一個小時之內呼吸中止時間長達2分鐘，導致血氧量過低，也有致癌風險，後決定開刀。不久前過世的台灣藝人山豬也患有睡眠窒息症，檢查發現一個小時斷氣高達19次，整晚睡眠合計超過百次，血氧不足對身體有很大負擔，其實相當危險。

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龔言脩前陣子完成扁桃腺及懸雍垂手術，目前處於恢復期，術後相當痛苦，他說從喉嚨痛到耳朵，睡覺時還會痛醒，而且術後無法吃熱食，只能吃流質食物，所以變瘦許多。儘管如此，他表示手術之後，歌唱共鳴變得更加順暢，現場帶來〈惱羞成愛〉、〈I’m not OK〉2首新歌，開心宣布接下手遊代言，其中〈惱羞成愛〉一曲是艾怡良、左光平攜手完成。



他的媽媽也到場支持，表示在台上看到媽媽的身影，感到無比溫暖和安心，謝謝媽媽一路支持、鼓勵。

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