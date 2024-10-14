抖音女自助付款機故意嘟漏商品「被AI發現」當場被抓　真相大逆轉

美國一名網紅日前上傳一段影片，記錄下自己到沃爾瑪購物時順手牽羊，卻被AI系統逮個正著。



這部影片迅速累積270萬次點閱，但有媒體求證店家，發現可能只是擺拍，根本沒這回事。

網紅內莎在沃爾瑪盜竊被抓的影片狂吸270萬次觀看（TikTok影片截圖）

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名在Tiktok擁有70多萬名粉絲的網紅內莎（Nesha），最近上傳一段爭議影片。

影片中她正在沃爾瑪（Walmart）消費，並採用自助結帳機。

一開始她刷了一件紫色蓬蓬裙，後來又結了一個粉紅亮片背包，但她做了假動作，假裝經過但並沒有刷到條碼。

當她以為偷竊行為無人知曉時，這時螢幕馬上定格，並跳出「店員正在路上」的字樣。

店員馬上出現在她身邊，並刷證登入系統，出現「疑似未結帳商品」，並重播她剛剛假裝刷條碼的影片，原來整個偷竊過程，早就被拍了下來，還被AI人工系統揪了出來。

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影片隨即拍到，女店員摀嘴偷笑的模樣。內莎表示：

儘管她笑了，她還是打電話給經理、警察，並護送我們出去。

稱自己被抓到偷竊，當場被抓了出去，並寫道「當你通常不會被抓到，現在卻被我所在地區的所有沃爾瑪禁止進入2年」，最後還附上哭哭的表情符號，還標籤關鍵字「偷竊出錯」。

而這段影片，隨即引發網友熱議，觀看次數累計270萬次。

但當美國媒體求證沃爾瑪，卻得到令人吃驚的回應，店家指出根本沒有所謂的禁令，而也沒有警察到場，懷疑這部影片根本只是擺拍，為了衝流量而已。

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美國芝加哥20歲女大生茱莉亞（Julia Jaroslawski）常分享旅遊點滴，抖音上有1.3萬人追蹤。（IG@julia.jaro）

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