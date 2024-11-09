「兩木一條心」是什麼字？面試官難倒無數人　他答一字秒獲錄取

工作求職多少都得先經過面試關卡，公司徵才試題也越來越創新，你有沒有遇過奇葩問題，又是如何化解呢？網路就流傳大陸某家公司的面試題目，「兩木一條心，是什麼字？」當場有人回答「林」，不過這個答覆並沒有博得面試官青睞，想不到另一位大學畢業新鮮人脫口說出一個出乎意料的答案，竟然讓面試官當場拍手叫好，直接錄取他。



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根據陸媒《網易》報導，小山是一名剛畢業的新鮮人，一畢業就積極投遞履歷，也收到其中一間公司的面試邀請，他為此做足準備，突破層層篩選後，順利進到最後一關，和另外2位求職者共同競爭同個職位。

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在進入最終面試階段，面試官突然拋出一道題目，「兩木一條心，是什麼字？」第一位求職者相當有自信，馬上回答是「林」，面試官卻搖頭，並看向下一位求職者，而他卻也疑惑表示：

「如果不是林的話，我想不到還有什麼字了。」



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最後輪到小山回答，他說如果不是「林」，那可能是「想」字，因為木和目讀音一樣，下方還有一個「心」字，面試官聽了拍手叫好並說道：

「這正是我要的答案，我們需要的就是不受思想限制的人才。」



當場錄取小山。

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