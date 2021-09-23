老師鬧遲到學生：沒時間陪你們「蘑菇」！網民一搜震驚：用法正確

每個世代在生活中經常使用的流行用詞都不一樣，一名台灣網友在批踢踢表示，他日前與大學生交談時，脫口說出「沒時間陪你們蘑菇」，沒想到立刻冷場，大家都聽不懂他在說什麼，讓他驚訝「我是不是老了」。貼文一出立刻引發熱議。



原PO在批踢踢表示，前幾天有幾名大學生找他請教問題，沒想到有人不守時遲到，氣得他忍不住脫口說出「我沒有這麼多美國時間，陪你們蘑菇」，結果在場的學生竟然一臉困惑。

「蘑菇」原來另有意思？25歲台老師衝口而出：沒有陪你們蘑菇！全場學生黑人問號（點圖放大看蘑菇咩意思👇👇👇）

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原PO說，這些大學生後來告訴他，是第一次聽見有人用「蘑菇」這個詞，讓他懷疑自己是不是老了，「有沒有小朋友沒聽過蘑菇的八卦」，甚至爆料自己才25歲，沒想到就與年輕人有代溝了。

貼文一出引發網友熱議，有人說，「老人才會這樣講」、「最少40歲吧」、「聽過外省老師這麼說過」、「少騙人，你是45歲的助教吧」、「你不說，我也沒發現，好久沒聽人這樣用了」。

也有人幫忙解釋「意思是故意糾纏或拖延時間」、「本來就是很冷門的用語了唉」、「長知識」、「蘑菇是正確用法啊」、「看八卦長知識」、「有收入教育部（台灣）字典喔，用法正確」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】