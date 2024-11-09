女生皮靴遇「解體式」甩皮！甩到似隻茶葉蛋　仲要着住行足全日

一名網友分享走在路上時發現自己的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾乎瓦解讓她相當尷尬，許多網友看到後紛紛表示也發生過這種事，有人則指出原因和現在大多數鞋子使用的環保材質有關。



一名網友走在路上時發現自己的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾瓦解。（Thread / @iiuna_54）

一名網友走在路上時發現自己的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾瓦解。（Thread / @iiuna_54）

事主在Threads上發文，提到她走着走着往下一看，突然看到自己穿的奶茶色皮靴外皮正在嚴重剝落，整雙鞋近乎全毀，「甚至我從早上出門到下班離開公司的路上，都是長這個樣子」，回到家她馬上跟媽媽分享糗事，媽媽回她「妳怎麼敢走在路上不怕別人看喔」，事主覺得一切太過荒謬「我也不知道我怎麼辦到的，笑死」。

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貼文一出，不少人都表示曾遭遇過此等窘境：

．「我有雙很久沒穿的靴子也是這樣，邊走邊解體，瞬間覺得我穿着南瓜馬車」

．「我是走着走着鞋底脫落，只能撐到便利商店買藍白拖」

．「至少你的是皮脫落，我的直接給我掉鞋底，還好捷運的站務員姐姐救了我，她跟我兩個人在那邊膠帶大捆綁超荒謬」

．「看到留言放心了，還以為只有我會遭遇這種爛事」

．「我有同學穿着一件皮外套結果外套背後肩上整個大脫皮」



也有網友笑道：

．「感覺就是巴黎世家會出的款式」

．「路人看到會問這哪一個牌子的，巴黎世家嗎？一雙多少、哪個專櫃有？」

．「你不說，我以為你腳上是拿封箱膠帶包出一雙鞋子」

．「抱歉！我笑到流淚」

．「滿適合萬聖節木乃伊風」

．「這是蛇皮的，正在長大中！」

．「可能一般人以為妳是穿藝術品」

．「你不尷尬，尷尬的就是別人」



此外有人指出：

．「人造皮都這樣，放一年半載就自然破爛了」

．「是不是很久沒穿了，現在很多鞋子都環保材質，超過一段時間沒穿就會開始分解」

．「環保材質，真的穿沒多久就壞了」

．「這種材料放久都會爛，幾個少女品牌都這樣，下次買真皮的吧 」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】