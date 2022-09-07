美國女主播鏡頭前突無法說話兼失明　竟驗出是中風　事前全無異狀

撰文：中天快點TV
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美國1名在地方新聞台擔任女主播的朱莉清（Julie Chin），日前在播報新聞時突然間語塞，一度無法講出自己要說的話，隨後在與觀眾道歉後，就被人送往醫院作檢查，這才得知自己已經出現了中風的症狀。

綜合外媒報道，朱莉清是美國俄克拉何馬州塔爾薩《KJRH-TV》的女主播，日前在播報美國太空總署（NASA）取消火箭發射相關新聞時，突然間開始語塞……

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且從網路上曝光的畫面可見，她的臉部有些歪斜，後續雖然想要努力把新聞播完，但是有些字詞卻是怎麼樣都擠不出來，最後她則說：「我很抱歉，今天早上我出了點事，我向大家道歉。」將畫面轉給天氣主播，最後也沒再回到播報台。

新聞編輯台的同事見到朱莉清的情況，趕緊打電話叫救護車將人送到醫院檢查，所幸朱莉清沒有大礙，她說：「不知為何會發生這樣的事情，播報前我感覺很好，然而，在我們的新聞播報後的幾分鐘，我一隻眼睛失去了部分視力，過了一會兒，我的手和手臂麻木了。」她透露，後來甚至連話也說不出來，所以才會暫離播報台。

朱莉清表示，醫生告訴她中風的跡象，不過並沒有完全病發，應該是無大礙，雖然目前仍在醫院做檢查，但預計會在幾天內重返螢光幕前。

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