美國女主播鏡頭前突無法說話兼失明　竟驗出是中風　事前全無異狀

美國1名在地方新聞台擔任女主播的朱莉清（Julie Chin），日前在播報新聞時突然間語塞，一度無法講出自己要說的話，隨後在與觀眾道歉後，就被人送往醫院作檢查，這才得知自己已經出現了中風的症狀。



綜合外媒報道，朱莉清是美國俄克拉何馬州塔爾薩《KJRH-TV》的女主播，日前在播報美國太空總署（NASA）取消火箭發射相關新聞時，突然間開始語塞……

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且從網路上曝光的畫面可見，她的臉部有些歪斜，後續雖然想要努力把新聞播完，但是有些字詞卻是怎麼樣都擠不出來，最後她則說：「我很抱歉，今天早上我出了點事，我向大家道歉。」將畫面轉給天氣主播，最後也沒再回到播報台。

新聞編輯台的同事見到朱莉清的情況，趕緊打電話叫救護車將人送到醫院檢查，所幸朱莉清沒有大礙，她說：「不知為何會發生這樣的事情，播報前我感覺很好，然而，在我們的新聞播報後的幾分鐘，我一隻眼睛失去了部分視力，過了一會兒，我的手和手臂麻木了。」她透露，後來甚至連話也說不出來，所以才會暫離播報台。

朱莉清表示，醫生告訴她中風的跡象，不過並沒有完全病發，應該是無大礙，雖然目前仍在醫院做檢查，但預計會在幾天內重返螢光幕前。

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

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