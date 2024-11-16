「不銹鋼跑鞋」爆紅　堪稱上山下海感覺如赤腳行走　還能這樣清洗

作為包浩斯（Bauhaus）現代設計的發源地，德國設計一直有保證，但……也有被認為「翻車」的時候，例如這對Paleo Barefoots跑鞋。



它運用不銹鋼材料製作而成，柔軟的鏤空結構，很像古代的鎖子甲。構造和穿戴也非常方便，只需要像穿襪子一樣穿上這個鞋，然後用彈性繩繫緊，它就會像襪子一樣服貼。

德國Paleo Barefoots不銹鋼跑鞋（官網截圖）

聲稱在濕地奔跑甚至海中漫步均如赤腳舒適卻不傷皮膚 點圖放大瀏覽：

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雖然「柔軟」，但它號稱是「為戶外而生」，踩在海水裡，不僅能保護腳不受傷害，還不影響體驗海水包裹肌膚。

踩在山裡的石頭上，能感受到泥土的觸覺，還不會被石頭硌腳。為了提高鞋子的舒適度，腳底下墊了保護層。

是的，咱們最喜歡的就是與大自然的親密接觸，俗稱「赤足感」。

不僅穿戴非常輕便，清洗也十分方便，只需要拿清潔劑放手心裡搓幾下就乾淨了。這個清洗的感覺是不是很熟悉？不是很像咱們日常用的鋼絲球嘛？

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據說這款鞋推出後非常火爆，戶外愛好者幾乎人腳一雙，甚至設計了配套款鋼絲手套，主打一個時尚穿戴感。

但伏位也不是沒有，例如鏤空的設計，寒冷的冬天肯定穿不了，夏天城市的水泥地也是穿不了。高溫天氣外面走一圈，腳都烤熟了。

據說價格大概1500人民幣左右，我都想回家拿兩塊錢三個的鋼絲球動手改造一雙了……不知道你看完會買嗎？

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加拿大越野滑板車DTV Shredde（dtvmotorcorp.com）

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