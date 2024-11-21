裸女闖球賽「風騷跑足全場兼雙腳朝天」　現場加拿大人反應惹熱論

有些人會選擇進場觀賞運動賽事，不僅替自己支持的選手、隊伍加油，同時也能調劑忙碌的生活。



不過，加拿大近日一場加拿大式足球賽事格雷盃（Grey Cup）發生一起臉紅心跳的插曲，只見一名裸女闖入球場奔走，荒謬畫面被瘋傳後，網友紛紛驚呼「上帝保佑她」、「這太加拿大了，我們太有禮貌甚至讓她完成這件事」。

近日一名裸女在加拿大一場球賽舉行期間闖入球場裸跑，畫面在網上瘋傳。（X@sjoseph_sports）

大家竟任由跑畢全場才請她離開 網民：這太加拿大了（點圖放大瀏覽）：

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綜合外電報道，加拿大一年一度盛事的格雷盃火熱開戰，最終由多倫多淘金人（Toronto Argonauts）以41比24力克溫尼伯藍色轟炸機（Winnipeg Blue Bombers），捧起隊史第19座格雷盃。

不料兩隊酣戰途中發生一起臉紅心跳的插曲，趁著雙方休息空檔，一名裸女只穿鞋子、拎著外套便恣意衝入球場，她在場上奔走時甚至不慎跌倒雙腳朝天。

起初，球場維安人員並沒有上前制止裸奔女，直到裸女跑到球場邊界後，維安人員才將她帶離球場。

雖然這起意外過程非常短暫，但養眼畫面全被在場觀眾拍下PO網瘋傳，網民紛紛驚呼:

「加拿大以不同的方式進行半場表演」

「上帝保佑她」

「這太加拿大了，我們太有禮貌甚至讓她完成這件事」

「另一個熱愛加拿大的理由」

「世界需要更多這樣的東西」



此外，該名裸女被維安人員送出場後馬上遭到逮捕，溫哥華警方表示，這名女子被送往醫院接受治療。另外，雖然裸奔女子不會面臨刑事控訴，但她也被列為球場黑名單無法再進場。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】