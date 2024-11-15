升職｜工作成敗9成取決於30歲！3招助嶄露頭角　趕快尋找職場伯樂

「工作成敗有 9 成取決於 30 歲，」着有超過 15 本書籍、總銷量逾 380 萬本的日本知名講師永松茂久，在着作《30 有成》提到。



以年資來看，30 歲已不是職場新鮮人，如果能厚積實力，能與同梯同事顯現差距。（Canva）

永松解釋，以年資來看，30 歲已不是職場新鮮人，如果能厚積實力，能與同梯同事顯現差距。有些人會在 20 多歲成名，像是創業家，早早感受到人生的大風大浪；大多數人需要到 30 歲左右，才會產生明顯變化，能夠嶄露頭角的人，會在 35～40 歲左右，升上中階主管，職涯更進一步。

這是因為，30 歲是人生重要的關卡，會做出許多影響職涯下半場的選擇，包括要不要換跑道，或是在目前公司持續晉升，不只是工作，生活上要不要從戀愛走入婚姻、要不要生小孩等，也多半都在這個時期決定。

以下是他回顧過往，提供給剛邁入 30 歲的人建議：

1. 爭取公開表達機會

30 歲之前，大多數的人還是基層員工，在台上發言機會不多，但 30 歲後已是職場前輩，也可能擔任專案領導人，你得與大家分享工作成效、或者說服主管通過提案，這時候就需要公開發表的能力。

永松建議，積極爭取主動講話的機會，不管是在會議中、接待客戶、或與主管相處時，都是很好訓練發言的時機，唯有多說多練習，才會知道語調高低、態度，以及內容緊湊程度，對聽眾的影響。

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2. 尋覓人生導師

30 歲之後遇到的重大抉擇，如果有能夠請益的老師會很有幫助。他可能是你的職場前輩、上司、其他部門的主管，你需要更積極接觸這些人物，可以邀約他們吃飯。作者提醒，如果要請客，選擇午餐更得宜，因為比起晚餐，午餐負擔更小，導師被請客時也比較自在。

另外，導師並非十項全能，可以針對不同領域，例如工作、生活等，設定不同導師，收到的建議才是最合適的。

3. 幫忙團隊培養人才

記得親切對待後新進人員，譬如主動迎接他們，感謝新人的到來、請他們儘管發問，因為這些人很有可能是在未來發光發熱的重要成員，不論以後你是要創建團隊、或者轉換職場，都會有所幫助。

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