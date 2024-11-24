台球隊進軍東京「場邊長髮妹」超吸睛　竟係呢位女神自費飛去應援

世界12強棒球賽進入複賽，中華隊成功挺進東京巨蛋，掀起球迷熱潮。



「樂天女孩」嘎琳結束在台北大巨蛋的應援後，馬上與樂天團長Rina、若潼自費飛往東京，繼續為中華隊加油。她興奮地說：「雖然比平常貴很多，但就是想幫中華隊加油！」來回機票花了約24000元台幣，嘎琳笑說：

一確定前進東京，我就立刻買機票，感覺還是相對便宜些。

嘎琳現身東京巨蛋為中華隊打氣（IG@54lin._.a）

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中華隊20日整裝出發前往東京，桃猿男兒陳晨威、林立、莊昕諺等人一改球衣形象，穿上筆挺黑西裝，現身機場如時裝走秀般吸睛無數。嘎琳則特地與Rina選擇入住東京巨蛋附近酒店，期待近距離見證中華隊的國際賽表現。她難掩激動地表示：

第一次應援國際賽，真的超緊張又興奮！中華隊一定會打出很好的成績，我們一起前進東京！

剛剛完成十二強台北大巨蛋的密集應援工作，「樂天女孩」嘎琳總算能喘口氣，她笑著說：「19日休息了一天，20日就飛來東京，昨天終於睡得很好！」抵達東京後，滿眼日本美食的她已經規劃好了行程：「昨天吃了拉麵，日本美食很多，特別想要吃日本和牛！」中華隊21日首場在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，嘎琳穿著藍色球衣，完美呼應中華隊配色。

令人驚喜的是，「樂天女孩」嘎琳和Rina居然被拍到登上東京巨蛋的看板，瞬間成為球迷焦點，大家紛紛拍照留念，直呼：

真的有在大巨蛋的感覺！

此外，現場日本球迷還送上各種美食，大家邊吃邊聊，氣氛溫馨而熱烈。

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2024世界12強棒球賽的中華隊「火辣女球僮」在海外造成話題。（Threads@kkykhsb）

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其中金髮女球僮「哈密瓜」劉偲伃尤其引人注目（X@哈密瓜劉偲伃）

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