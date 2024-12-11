極限網紅爬上「240米高台北摩天大廈」打卡惹爭議　恐怖視角曝光

一名熱愛極限挑戰的外國網紅，今年4月就因闖入台鐵某機務段，以及爬上行駛中的列車頂部拍攝影片，被台鐵提告。



近日，他又做出危險行為，爬上台北車站旁的新光人壽摩天大廈頂端，引發爭議。

外籍網紅Tom攀爬台北新光人壽摩天大廈的避雷針引發爭議。（IG@street__vision）

Tom在社交平台分享攀爬過程。（IG@street__vision）

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外籍網紅Tom攀爬台北新光人壽摩天大廈的避雷針引發爭議。（IG@street__vision）

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IG擁有超過11萬名粉絲的外籍網紅Tom（street__vision），以攀爬各國大廈、知名地標等高危險方式挑戰自我極限。

近日他闖進台北車站旁的新光人壽摩天大廈，全程零防護的攀爬到避雷針頂端，居高臨下俯視台北街景，畫面讓人看得都腿軟了，而此行為恐已觸法。

事實上，他先前就曾在台灣做出一連串危險舉動，不但闖進台鐵某機務段內，甚至還與同伴攀爬上行駛中的台鐵平溪線柴油客車，離譜的行徑引發一連串批評。

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俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從1.3萬呎高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。（vk.com）

俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從1.3萬呎高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。（vk.com）

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