俄羅斯男降落傘繩纏住1.3萬呎高空墮地亡　恐怖第一視角片曝光

俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從13,000呎（約3962.4米）高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。



而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。

俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從1.3萬呎高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。（vk.com）

俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從1.3萬呎高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。（vk.com）

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綜合《鏡報》及當地媒體，38歲男子貝格瑪（Begma Andrey Vladimirovich）9日和友人在聖彼得堡附近的列寧格勒州普季洛沃（Putilovo）機場玩跳傘，在13,000呎高空從一架An-28飛機上跳下，半空中卻發現降落傘出狀況。

貝格瑪安全帽上的攝影機從他們跳躍後就開始拍攝，約30秒後他試圖打開主傘時，頭頂的繩索開始纏住，儘管他焦急用雙手抓住，試圖解開，卻只能在空中不斷繞圈，設法拉開備用傘時已經來不及，鏡頭一陣晃動後摔落在草地上。

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當地檢察官辦公室聲明證實，一名跳傘運動員在一次訓練中因降落傘故障及備用傘未及時打開而受到致命傷，當局已經著手調查。

機場隔天則聲明表示，貝格瑪此前有363次跳傘經驗，但9日主傘打開時出現部分故障，開始向右旋轉，而備用傘被打開時高度太低，最終導致貝格瑪以更大的重力加速度與地面相撞，因傷勢過重當場死亡。

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