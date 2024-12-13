減肥｜網紅勁減逾30公斤曬前後對比照　網民讚：由烏蘇拉變美人魚

台灣YouTuber黃小愛時常透過社群平台分享生活，從今年3月開始瘦身的他，已減去逾30公斤的體重。近日他再度上傳現在的自拍照與減肥前的樣子對比，寫下：「謝謝2024的自己！」



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黃小愛10日在Threads上傳減肥前後的照片對比，減肥前的照片身穿黑色連身裙，坐在公園草地上，當時手臂、腿部都看起來十分圓潤，不過如今減肥及隆乳過後的他，整個人更加自信，身穿緊身露胸上衣，就連鎖骨也清晰可見，他寫下：

「謝謝2024的自己！堅持下來了。」



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不少粉絲也紛紛留言：

「你真的很勵志欸，跟小A辣一樣都大變身」、「我還記得好幾年前你剛開始拍影片的樣子，騎著摩托車，在很偏遠的地方曬大太陽，噴著補水噴霧在業配。 現在很漂亮，帥喔」、「請問怎麼瘦的」、「10月在泰國夜市有巧遇過！！ 認證的瘦！！超漂亮」、「只要是小愛的粉絲應該就知道他怎麼瘦的吧」、「真厲害，我剛以為是濾鏡前後的對比」、「直接烏蘇拉變美人魚，嚇爛！」、「我的媽呀….小愛….. 我決定向您看齊！！ 」、「女人都是潛力股」。



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而11日黃小愛也再度發文寫下：

「昨天瘦身的貼文反應太熱烈！ 其實除了瘦身要堅持，從男裝到女裝也是一條要堅持的路。」



她更曬出自己的自拍照對比。

黃小愛再度發文。（Threads＠littlelove0304）

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