韓國爆紅「萬歲操」減肥法 簡單1動作 在家輕鬆7天瘦出女團身材
撰文：女人我最大
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一個動作瘦全身！
在韓國超紅的「萬歲操」，不必跑健身房、在家就能輕鬆練！還有萬歲操變化版能針對下半身肉肉快速剷除~0難度瘦出女團腿！
韓國熱門「萬歲操」，輕鬆1動作高效瘦身，在家就能輕鬆練起來（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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韓國爆紅萬歲操
在韓國、內地火遍全網的「萬歲操」，無須任何輔助器具，在家就能做！亦不限年齡、是否有運動基礎，是一個新手也很好上手的瘦身運動，動作單純好學又能瘦全身！
已有多位運動網紅都在分享影片，韓國瘦身姊妹花Yoon和Nyong也分享了「萬歲操」變化式，每天做50~100下，輕鬆練出女團身材！
萬歲操瘦肚子
堅持練7天就能看到明顯小腹消一圈，全身也有打薄的效果！想要火速瘦手臂、瘦肚子及瘦大腿的朋友，一起跟著教學做吧！「萬歲操」基本動作是呈跪坐姿勢，動作時利用腹部的力量撐起上半身，同時雙手跟著往上抬舉，這樣上下來回進行，就能有效鍛鍊到腹部、大腿、手臂！
Yoon和Nyong的建議是，如果一次做滿50下，大腿和小腹可能會炸裂~建議分次做，例如20下x3組，如果動作太難，上半身稍微向前彎也沒問題。
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萬歲操瘦大腿
坐著運動也能全身爆汗！別看「萬歲操」動作簡單好學，其實是真的能對肌肉進行有效鍛鍊！Yoon和Nyong分享了「萬歲操」變化版，將單腳往前跨，在進行起身和坐下的動作間，就能拉伸到腿部線條！想要針對下半身肉肉進行剷除計畫，「萬歲操」只要堅持著練，人人都能練出女團腿！
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