減肥可吃麵包？研究發現一個「吃法」降餐後血糖　升糖指數降39％

減肥想吃麵包怎麼辦？許多人都很喜歡吃麵包，但又怕吃了麵包讓胰島素失控，血糖無法控制狂飆！台灣營養師王沛瀅分享，國際研究發現有一招可以降低吃完麵包後的餐後血糖！



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冷凍後的麵包、冷凍再回烤麵包升糖指數較低

王沛瀅表示，《歐洲臨床營養期刊》之前曾發表一篇研究，發現冷凍過後的麵包，升糖指數竟然比新鮮的麵包降低31％；如果冷凍過後，再拿出來回烤的話，升糖指數甚至可以降低39％！



王沛瀅說明，該研究團隊要求10名參加者分別食用新鮮麵包、新鮮回烤麵包、冷凍過後的麵包、冷凍後再回烤的麵包，再分別採集受試者的血液，觀察血糖變化。

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冷凍後的麵包會產生抗性澱粉

結果發現，冷凍過的麵包會產生「抗性澱粉」。抗性澱粉是胃、小腸無法消化的澱粉，也因此抗性澱粉會讓整體的吸收率下降，王沛瀅解釋，所以吃冷凍過後，或冷凍後回烤的麵包，攝取熱量會相對較低，而且也比較不會影響血糖與胰島素，更能提供腸道好菌，利於腸道菌相！



冷凍再回烤的麵包搭配生菜與蛋白質，延緩血糖上升

所以之後吃麵包建議冷凍後再回烤，也可以再加上生菜與蛋白質，延緩血糖上升！王沛瀅說，冷凍麵包更可以延長麵包的保存期限，不過仍要提醒，麵包終究還是有「熱量」的。



麵包導致人變肥的原因不僅是精緻澱粉，還有大量的油脂和精緻糖，所以即使麵包經過冷凍處理，過量食用依然會發胖，建議一次吃一片麵包，冷凍後再回烤，並加上生菜和蛋白質，延緩血糖上升、健康又滿足。

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