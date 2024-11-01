魷魚遊戲第二季前導預告及完整卡士全曝光　T.O.P.朴成焄驚喜現身

【魷魚遊戲第二季／魷魚遊戲2】遊戲即將再次回歸！韓劇《魷魚遊戲》1日於2024意大利盧卡國際漫畫節釋出第2季正式前導預告，揭開全新一季的面貌；其中T.O.P.、朴成焄等人亮相讓人感到驚喜。



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由導演黃東赫創作的《魷魚遊戲》自2021年播出後迅速成為全球轟動之作。歷經長達12年的構思與籌備，劇集僅僅在12天內即成為Netflix有史以來最受歡迎的劇集。該劇成功引起全球關注與討論，連續9週蟬聯Netflix全球非英語劇集Top 10榜單，並創下多項艾美獎的歷史紀錄。

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《魷魚遊戲》第2季將為全球觀眾帶來更多的刺激與挑戰，李政宰將再次回歸飾演成奇勳（編號 456），他以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相。當所有人再次回到熟悉的迷宮階梯，並進入到「一二三，木頭人」的遊戲場地。

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然而，當第一場遊戲開始時，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三，木頭人」，奇勳警告大家「別動！」。不過，他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起他的意圖。一名女玩家，身上有隻蜜蜂，被其他玩家一提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲真正的目的，可想而知的是只要移動的玩家就將面臨被淘汰的下場。

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第一場遊戲結束後，所有玩家再度分成「O」、「X」兩派，雙方展開激烈爭吵，而受不了的奇勳在場中央大叫：「我以前就玩過這些遊戲了！要是再玩下去，我們全都會死」。但他的言論馬上被其他玩家質疑：

「你如果真的玩過，那又何必回來？」



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其他玩家隨即大喊著：「再來一局！」而由李炳憲飾演的神秘人「代表人物」，即在螢幕後默默監看著這一切，但這個角色的真正動機依然是個謎團。魏嘏雋飾演的警察黃俊昊也將再次登場，並繼續追查整場遊戲的真相。

《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix首播。

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