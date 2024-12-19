超坎坷「中日混血脫星」推豐胸內衣卻被揭隆胸　法院判賠3.5億円

中日混血的YouTuber橋本甜歌（てんちむ），因為對內衣廠商隱瞞曾隆胸過的事實，被法院判賠3.8億日圓（約1900萬港元），再加上她聲稱已自掏腰包退費給消費者，總計損失約5億日圓（約2500萬港元）。



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橋本甜歌2020年跟內衣廠商合作推出號稱具豐胸效果的「晚安內衣」，還透露是靠自身努力，讓罩杯升級，不料之後被爆出她曾隆胸過，立刻引發消費者不滿，要求退費。

她聲稱已多次匯款給廠商，用於消費者退款，對於廠商是否真有退款給消費者，她並不清楚，於是2021年提告廠商，要求公開這筆錢的金流，結果反被廠商提告，指控她隱瞞做過隆胸手術一事。

近日東京地方法院判決橋本甜歌敗訴，賠償廠商3.8億日圓，而她得知敗訴後，還在自己IG自介上寫道「壓倒性的債務人」，至於是否要上訴，她的律師則未有回應。

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岩佐真悠子退出演藝圈後轉職做照護工作（IG@kaigoshi_nishida）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】