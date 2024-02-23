混血麻雀女神岡田紗佳出噴血寫真集　曾食激罕「十三么叫十三扉」

日本職業麻將女雀士岡田紗佳19日正好過30歲生日，也出版一本多達192頁的寫真書，紀錄她的好身材與在職業麻將「M聯盟」和演藝圈的生涯。



中日混血的岡田紗佳生於東京，媽媽是中國人，自6~12歲與外婆住在上海在所經營的棋牌社學麻將。

回日本讀中學後，17歲通過職業考成為日本麻將界最年輕的職業女雀士，並曾擔任時尚雜誌《non-no》的專屬模特兒，精通中文、日文、英文3國語言。

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岡田紗佳在寫真書中透露，「我從18歲就投身娛樂圈，但這是我第1次有機會發表寫真書，很開心有人找我出書。」

自出道以來，岡田紗佳在演藝圈與M聯盟遭遇不少挫折，她在書中也與粉絲分享許多私密的心情故事。

身高170公分的岡田紗佳擁有傲人上圍，早在2020年還出過同居生活的寫真集，讓許多宅男粉絲看了血脈噴張。

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作為M聯賽KADOKAWA Sakura Nights的一員，她曾參加《麻將最強戰》2022特別賽打出極罕見的「國士無雙叫十三扉」奪冠，即為十三么的罕見版，包括一萬、九萬、一索、九索、一筒、九筒、東南西北中發白及以上所有牌任何多1隻組成，全程都要自摸，實力運氣缺一不可。

此外，她曾2018年在節目中亦曾胡出「九蓮寶燈」（即在萬、筒、條中的1種花色，門清的狀態以1112345678999的形式，加上1到9其中任意一張成立）達成終極役滿，讓觀眾大讚她的高超牌技。

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