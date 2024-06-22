家中7大電器耗電排行榜　微波爐排前三　這小機器默默燒錢排最前

你是否常常收到電費帳單後，才驚覺金額在不知不覺中默默暴增？有些人會覺得冰箱、冷氣或洗衣機是家中的耗電元凶，但其實不是體積越大，耗費的電量就越多，《生活在線資訊》就列出7大最耗電家電排行，有些小電器遠遠比你想得更加耗電，待機時就默默燒錢。



不只冷氣、冰箱！7大家中最耗電電器

洗衣機

洗衣機待電時的功率只有0.03瓦，一個月下來其實產生不了多少電費，所以不太需要因顧慮電費問題而拔掉插頭。

洗衣機（unsplash@kam-idris）

但還是建議可以裝一個有開關的插座，只要關閉插座即可，或者選擇智能的自動斷電插座，不使用的時候就直接斷電，從根源上降低短路情況的發生機率。

電視機

電視機（kam-idris）

通常大家看完電視，就會直接按下遙控器電源關閉，但這時候指示燈依然是亮著的，代表電器只是處於待機狀態，而電視待機狀態下功率為0.2瓦，一個月大概就是0.14度，每天累積下來還是會對電費有所影響。

微波爐

微波爐（unsplash@erik-mclean）

微波爐待機功率約0.32瓦，一天待機耗電約0.008度，建議加熱較乾的食物時先灑少許清水，可以加快加熱速度，也能達到省電目的。

電磁爐

電磁爐

電磁爐消耗電功率最高可達1000W以上，在待機狀態下的功率為0.86瓦，長期處於待機狀態，不斷開電源會加速電路的老化。

民眾可使用平底鍋，接觸面積大，耗電少；另外在食物達九分熟時，就可以把火關掉，利用電磁爐的餘熱把食物烘熟，這樣一來會更省電。

冷氣

冷氣機

一台功率為2600瓦的冷氣，待機功率為1.11瓦。最好選擇變頻空調，既省電省錢，又比較沒有噪音，且不要頻繁開關機，並記得在重啟前清洗濾網。

台電就曾指出，一級節能的冷氣比五級多省37％電力，而開冷氣前把濾網洗淨，則可省下10％電力。

電熱水器

電熱水器

電熱水器是隱藏的吃電怪獸，功率最高可達3000瓦，由於使用率很高，若是整天開著不關，每月耗電量可達20度。所以平常可以在洗澡前一小時再打開即可，如果出遠門一周則最好拔掉電源，能省不少電費。

機上盒

機上盒

很多人絕對想不到，一個小小的機上盒一個月在待機狀態下，竟能耗10度電，機上盒正常工作時的功率為15.48瓦，待機時的功率為15.2瓦左右，也就是待機和正常運轉所耗電量其實相差無幾，且單純就待機狀態來看，一個月就能消耗超過10度電。因此平時沒看電視時，將機上盒和電視插頭拔掉，可省下一筆不小的開銷。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不只冷氣、冰箱！7大家中最耗電電器，這1台默默燒錢「從來沒想過要關」】