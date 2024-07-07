減肥陷阱｜薯片微波食品易上癮9類食物愈吃愈餓！5招控食量免超標

大家在生活中時常吃麵包當作早餐的選項之一，有時也會買泡麵或零食等解嘴饞，不過營養師提醒，有些食物恐怕會越吃越餓、甚至讓胃成為無底洞，提醒大家應避免吃進過多容易上癮的食物。另營養師也透露，生活習慣很可能造成大家「無意識」的飲食失控，更教大家五招避免。



薯片、餅乾、包裝零食等最好少吃為妙。（Canva）

台灣營養師朱瑞君在Facebook專頁「營養師朱瑞君的經營者歷程」中分享，並以「你總是想著高熱量食物，很難控制飲食嗎？」為題，表示食物上癮不只是心理因素，很多食物甚至會「越吃越餓」讓胃變成無底洞。她解釋，只要成分表上有越多「外觀不清楚長什麼樣子」或「聽不懂的化學成分」就應該少吃，因化學調味料是近百年才開始出現，當時身體卻還未發展出高效率代謝這些物質的能力。

隨着時間越長，化學成分停留身體將使神經系統影響大腦、進而吃進更多化學物質，也將導致身體新陳代謝變差、體重直上升。營養師表示，若想要降低食物上癮，就需要進行身體的排毒。她解釋，排毒食物就是要避免吃「加工食物」，因這些食物含身體所需的微量營養素低，另外還可能添加色素、調味料及人工香料等。

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朱瑞君也分享「九類」被公認是最容易造成上癮的食物，分別為：

1. 批量生產的麵包、蛋糕與點心

2. 薯片、餅乾、包裝零食

3. 人造奶油、各種加工抹醬

4. 泡麵、即食沖泡飲

5. 超商便當、微波食品或是預製好只需加熱的冷藏冷凍食品

6. 各種糖果、硬糖與軟糖

7. 碳酸飲料、可樂、汽水、能量飲料

8. 含糖霜的早餐麥片、粟米片

9. 含糖的調味乳、調味乳酪飲品及乳酪等



此外，根據TVBS《健康2.0》報道，台灣營養師劉雅惠也曾點出生活習慣讓人「無意識」的飲食失控，也就是因生活習慣養成「無意識」的吃下過量的食物，導致熱量無法控制、進而產生肥胖問題。

她也建議五招可避免「無意識暴卡」，包括：

．用小容器裝食物（將想吃的食物放在小容器後 剩下的收起來）

．隔絕零食（將零食放在難取得位置 降低食物的誘惑）

．分享熱量（想吃食物時可以分享給朋友 避免自己吃完）

．用完餐馬上離開餐桌（避免下意識不自覺的持續動筷子）

．隨時喝水（隨時提醒自己要喝水促進代謝）



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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