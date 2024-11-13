隔夜餸｜微波、水煮、水蒸哪「翻熱方法」可殺菌？答案可能嚇親你

「隔夜菜」到底可否食用？台灣毒理專家招名威建議最好不要吃。隔夜菜裏滋生細菌後會有「內毒素」，要破壞內毒素，加熱溫度可能需要達到160度以上，這是一般微波、水煮、水蒸都無法消滅的。



隔夜菜裏滋生細菌後會有「內毒素」，要破壞內毒素，加熱溫度可能需要達到160度以上，這是一般微波、水煮、水蒸都無法消滅的。（Canva）

大家都能理解「病從口入」，這當然與與食物相關。不當的飲食習慣不僅不會讓自己更健康，還會傷及身體，最嚴重者就是罹癌。當新鮮食材當然不會有問題，但你如何判斷食材是否新鮮？如果一餐吃不完，可以下一餐繼續吃嗎？

隔絕外在污染源、完整加熱

台灣毒理專家招名威早前在Facebook分享「隔夜菜」到底可否食用？他提到最近因為天氣冷，熱騰騰的食物很快就會涼掉，空氣中的細菌黴菌等微生物就更容易黏附滋生到食物上。

而要妥善保存食物，下一餐繼續食用，為了安全，一定要隔絕外在污染源和完整加熱！

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細菌無所不在

很多人認為食物烹煮後先蓋上鍋蓋，就可以保暖也能保持減少細菌與毒素滋生，其實不然，因為鍋蓋沒有一起加熱，上面本身還是會殘留細菌或黴菌。若再加上下雨天，在潮濕的環境下，食物就會有發霉的風險。

細菌其實無所不在，環境空氣及人身上都有許多細菌。食物烹煮後溫度約莫攝氏90-100度，烹煮完後溫度開始下降，降至70-80度以下時，微生物就開始容易滋生，再加上擺放時間越久、越多人接觸，都會增加食物中細菌滋生的風險。

食物別放超過1小時

他建議最好不要吃「隔夜菜」，而且東西沒吃完，最好別放超過1小時！

許多老人家更喜歡反覆加熱剩菜，招名威並不認同，但提醒：如果要確保細菌與毒素被殺光，加熱溫度必須在攝氏100度以上，而且還必須加熱一段時間，才能確實殺光細菌。

當食物裏有「內毒素」

隔夜菜裏滋生細菌後會有「內毒素」，要破壞內毒素，加熱溫度可能需要達到160度以上，這是一般微波、水煮、水蒸都無法消滅的。

以台灣的溫度、濕度來考量，食物放在餐桌上建議不要超過1小時，也最好不要對着食物說話。放置太久容易接觸空氣、環境及共餐者口腔中的細菌，倘若再擺放隔夜，細菌滋生問題容易變得更嚴重。

聽完專家建議，你應該好好思考如何吃多少、煮多少，減少吃隔夜菜的機會。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：你常吃「隔夜菜」嗎？當心微波、水煮、水蒸都無法消滅「內毒素」】