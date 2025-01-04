我女友一直偷望！餐廳竟因「老闆太靚仔」遭負評　照片曝光惹哄動

台南東區一家日式料理店，近日在Google評論中收到一則2星負評，仔細看原因，竟是「老闆太帥」，讓顧客的女朋友在用餐時忍不住一直偷瞄。



貼文曝光後，許多網友也湧入餐廳的社群平台，想一探究竟老闆的顏值，看完之後也不禁直呼：

「真的滿帥的」

「所以老闆到底單身嗎？」



台南東區一家日式料理店近日收到一則2星負評，原因竟是「老闆太帥」。（Threads）

照片曝光惹哄動 點圖放大看看老闆有多帥：

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餐廳老闆日前將該負評擷圖分享到Threads上，可以看到顧客表示：

女友在網路上看到這間，一直吵著說要吃，今天帶她來之後，吃飯時一直偷看老闆，她回家還一直跟我說老闆滿帥的，下次不會再來了！

老闆看到評論後，無奈又好笑，並表示這是他一早醒來就收到的消息。這篇貼文立刻引發網友熱議，網友紛紛表示：

「他下次不會再來了，但他女朋友會」

「店家在哪裡？想勾引帥老闆」

「老闆以後改行，賣顏值，不賣生魚片了」



也有網友湧入餐廳的社交媒體頁面，想一探究竟老闆究竟有多帥。有些人看後驚呼「老闆真的滿帥的」，甚至有人表示「下次一定要親自來看看，順便品嘗生魚片」。這篇貼文短短一天內便吸引了超過7萬人按讚，討論熱度持續飆升。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】