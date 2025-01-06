背囊太重「26歲男腦梗塞」醫生揭病發前6大徵兆　警告須及時就診

中國大陸一名年輕男子，日前意外在機場遭遇突發腦梗塞，症狀包括頭暈、看東西出現重影等；經醫生詳細檢查後發現，男子腦梗塞竟是外力導致，也就是當時所背著的背囊（背包），因肩膀與頸部形成拉扯，進而成為腦梗塞的關鍵。



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根據陸媒《星視頻》報導，腦梗塞患者為年僅26歲的男子，因到外地出差，回到江蘇徐州機場時突然覺得身體不適，不僅頭暈、看東西還出現重影，男子家人也在第一時間將他送往醫院。經磁力共振檢查，醫生證實男子的右側小腦、腦幹梗塞，還有右側椎動脈夾層（也被稱為椎動脈剝離）。

報導中提到，針對男子的病因，醫生點出關鍵：

「他背了一個很重的包包，他自己估算得有將近30斤（約18公斤），背在肩上，和頸部形成了一個牽拉的力量。就有一次，他去扛這個包的時候，就感覺到這個地方很痛。」



醫生進一步補充，拖曳、轉動頸部的動作可能造成椎動脈血管內膜撕裂，確切的說，男子因肩扛重物，使頸部用力不當導致椎動脈夾層，進而引起後循環腦梗塞。醫生最後提醒，腦梗塞是重大疾病，一旦出現突發暈眩、口角歪斜、言語含糊、視物不清、肢體麻木無力、不聽使喚等情況，一定要及時就診，避免造成嚴重後果。

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