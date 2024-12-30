癌症｜醫生列大腸癌年輕化6大成因　易被誤診錯過治療黃金期

隨著現代人飲食與生活習慣的劇變，大腸癌這個過去多發於年長者的疾病，正逐漸向年輕世代逼近。2024年6月，台灣衛生福利部公布2023年十大癌症死因，大腸癌（包括結腸與直腸癌）再次高居第三名；近日，台灣醫生王介文在個人粉專指出，全球大腸癌發生年齡正逐漸下降，並分享了造成這一現象的6大原因，引發了關注與討論。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 11

年輕人為何無聲淪為大腸癌目標？肥胖與久坐成隱形殺手

台灣醫生王介文引用2022年發表於《新英格蘭醫學期刊 (NEJM)》的綜論文章分析，大腸癌年輕化的原因為：



原因1／生活型態與飲食習慣的轉變

隨著飲食逐漸「西方化」，大腸癌的風險也隨之增加，紅肉、加工食品、精緻糖類和含糖飲料逐漸成為飲食中的主角，全穀物與高纖維蔬果的比例卻相對下降；這樣的改變不僅可能干擾腸道菌相（gut microbiome），引發慢性發炎，甚至為腫瘤生長提供溫床。



原因2／肥胖與久坐行為的盛行

肥胖與久坐行為的普遍化，可能是大腸癌年輕化的原因之一；肥胖可能透過影響代謝、荷爾蒙以及腸道菌相，增加罹癌風險。



原因3／腸道菌相失衡（dysbiosis）

現代飲食與生活型態的改變，導致腸道菌相失衡，害菌增加、益菌減少，使結直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進一步增加腫瘤早期生成的風險。



【相關圖輯】性病｜中招都唔知！盤點5大常見隱性性病 HPV恐釀子宮頸癌肛門癌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

原因4／遺傳因素與家族史

台灣醫生王介文指出，雖然大多數早發性大腸癌是散發病例，並非因遺傳突變直接引起，但在年輕患者中，遺傳性癌症症候群（如 Lynch 症候群）的比例較年長患者高；他強調，家族史是風險因素之一，但並非唯一原因，仍有許多為無明確家族史的年輕病例。



原因5／早期篩檢與診斷盲區

現行大腸癌篩檢通常從50歲開始，這讓許多年輕患者因症狀輕微或不明顯而忽視警訊，等到晚期才被診斷出來；此外，年輕人多半缺乏固定的家庭醫生、保險與篩檢資源，延誤了早期診斷的機會和病程進展。



原因6／臨床特徵與診斷困難

大腸癌在年輕患者中常發生於左側結腸，特別是直腸，典型症狀包括出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變，然而，這些症狀經常被當成痔瘡或腸躁症等良性問題，導致診斷延誤，錯過早期治療的黃金時間。



燒烤、紅肉愛好者注意！醫生教你4招降低大腸癌風險

早發性大腸癌的增加源於飲食與生活模式改變、肥胖盛行、腸道菌相失衡及篩檢年齡限制，台灣醫生王介文指出，未來公共衛生與臨床策略應推動生活型態改善、提高對年輕族群症狀的警覺、調降篩檢年齡並加強遺傳諮詢，以應對這一趨勢。



【相關圖輯】癌症｜女子懶理一身體警號「患胃癌第4期」醫生：有做可避免化療（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 13

中國醫藥大學附設醫院的衛教文章也提到，大腸直腸癌早期通常無明顯症狀，但透過定期篩檢可早期發現。統計顯示，早期治療的存活率超過90%；篩檢前可觀察是否有輕微腹痛、腹脹、頻繁腹瀉、體重減輕或貧血等異常，再評估適合的防治措施。



癌症的風險不僅是政策層面的挑戰，也深深埋藏在日常生活的細節中，秀傳紀念醫院胃腸肝膽科醫生謝偉耀建議，飲食應以高纖、低脂為原則，避免加工與醃製食品；他特別提醒，紅肉因含較高油脂，容易誘發大腸癌，尤其是經過燒烤或油炸處理，更會增加風險，建議飲食盡量清淡；如果有家族病史，應提早篩檢，並多加留意排便習慣的變化，包括大便的形狀、顏色、質地是否異常，一旦發現問題，應立即就醫，及早診斷，以降低罹癌風險。

延伸閱讀：

火鍋控注意！7大NG習慣大公開 醫師警告煮超過「這時間」越吃越傷身

腸道順暢不卡卡！高纖滑溜食物Top 10 輕鬆養出好健康

跟便秘說拜拜！營養師教你4招順暢排便 不再蹲馬桶

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】