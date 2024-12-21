冬天竟是減肥瘦身良機　以低溫喚醒棕色脂肪　汲取一營養素助燒脂

隨著寒流來襲，減肥的大好時機也跟著到來！有台灣醫生指出，只要環境溫度夠低，就能喚醒體內的「棕色脂肪」，讓身體1天額外燃燒將近200大卡的熱量，此外還可以多吃含有Omega-3的食材，幫助提升代謝，讓減肥更順利。



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什麼是「棕色脂肪」？

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫生蕭捷健指出，人體的脂肪組織分為兩種，儲存能量的白色脂肪，是許多人想要減肥減掉的「元凶」；而棕色脂肪則像是一座迷你暖爐，能將能量轉換為熱能，有助維持體溫，同時也能提升代謝效率。



根據研究，成年人體內約有50至80公克的棕色脂肪組織，雖然比例不高，但活化後的燃脂效果非常顯著，活化後一年卻能燃燒相當於4.1公斤脂肪的熱量，甚至能負擔每天10%至20%的基礎代謝量，效率驚人。

「低溫環境」能喚醒棕色脂肪

蕭捷健表示，科學家們近年來對如何增加棕色脂肪活性充滿興趣，而其中最有效的方式就是「寒冷刺激」。美國國家衛生研究院的研究指出，當體溫降低到引起顫抖時，身體會啟動產熱機制，刺激棕色脂肪活性。在15至19度C的低溫環境中，棕色脂肪的活動明顯增加，每日能量消耗可提升近200卡路里。



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充足睡眠配規律運動 能讓白脂肪轉化

蕭捷健提到，除了寒冷刺激，規律運動也是提升棕色脂肪活性的方法之一。哈佛醫學院的研究發現，運動時分泌的獨立素荷爾蒙，能促進白色脂肪轉化為類似棕色脂肪的米色脂肪。這種轉化不僅提升了身體的代謝能力，還能讓減肥效果更加顯著。



另外，充足的睡眠也與棕色脂肪的活性息息相關。日本筑波大學研究表明，良好的睡眠品質能提升棕色脂肪的功能，且規律的作息，不只是為了精神飽滿，更是讓身體的燃脂效率達到巔峰。

「Omega-3」是燃脂祕密武器

蕭捷健提醒，瑞典卡羅林斯卡學院的研究也指出，適量攝取Omega-3脂肪酸能活化棕色脂肪，如三文魚、亞麻油等富含Omega-3的食材，不只是心血管健康的好朋友，更是提升代謝的祕密武器，所以不如在寒冷時，給自己來份三文魚大餐，說不定幫助自己減肥更順利。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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