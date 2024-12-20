天氣轉冷狗狗也要保暖？10大最怕冷犬種 你家毛孩是時候穿衣服
撰文：聯合新聞網
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最強冷空氣要來了，你是不是已經開始為自己準備厚外套、圍巾和手套？別忘了，家中的狗狗可能也需要購入禦寒衣物！
寵物醫學網站《petMD》整理了十大最怕冷的品種，一起來看你家愛犬是否也在名單上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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．扁臉族：法國鬥牛犬、巴哥犬
這兩種短吻犬不僅在炎夏容易中暑，毛髮薄又短也超級怕冷，需要飼主較多的照顧。
．小不點：吉娃娃、約克夏、迷你杜賓
小型犬禦寒能力差，比大型犬更容易失溫，稍不注意吹到冷風就會瑟瑟發抖。
．精瘦派：靈緹犬、義大利靈緹犬、惠比特犬
這三種狗體型精瘦、幾乎沒有脂肪，因此非常容易受寒，冬天喜歡窩在主人懷裡取暖。
．無毛派：中國冠毛犬
中國冠毛犬的身體幾乎無毛覆蓋，只有頭部、腳和尾巴上有稀疏的毛髮，裸露的皮膚對寒冷的天氣幾乎毫無抵抗力。
．暖男派：巴仙吉犬
來自非洲的短毛獵犬，天生不耐寒，一到冬天就要為牠做好防寒保暖措施。
如果家裡有這些怕冷的狗狗，冬天需要為牠們準備禦寒衣物、溫暖的睡窩，並控制戶外活動時間，讓愛犬舒適過冬。
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