冷鋒襲港，又到乾濕褸出動抵禦濕冷！6種穿搭技巧讓你保暖又時尚

節氣雖過立春，但氣溫仍會急劇下降且有風雨。是時候把櫃子裡的乾濕褸（Trench Coat）拿出來了！乾濕褸真的是一個萬年不敗的單品，它不只是大家衣櫃中的寵兒，也擁有深厚的歷史底蘊，你一定想不到乾濕褸是從戰地而生的單品。



乾濕褸這樣基本款單品想穿出不同，就需要靠添加巧思了，不妨從以下幾個「能被看見」的地方著手。

【多圖】自帶氣場的乾濕褸可謂職場或日常的百搭單品！想知道要怎穿才時尚多變不臃腫？以下6個穿搭秘技必看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 高領衣物

不論是高領內搭衣、高領毛衣都可以，主要就是讓領子露出來，安全一點的做法是選擇淺色、黑白的款式，如果你想讓穿搭有一個顯眼的亮點也可以選擇飽和的紅色、綠色等來製造碰撞感。單穿高領衣與乾濕褸是簡約而率性的穿法，很適合通勤或是應對香港目前這種日間熱晚上冷的氣溫變化。

2. 襯衫

此為層次感的第一步，這裡的襯衫尤其可以優先考慮寬鬆、oversize 的款式，並且跟乾濕褸一起敞開來穿，最內層的打底可以是前面說的高領內搭衣、發熱衣等比較薄的衣物，這麼做主要就是要製造多層效果。或是你也可以將一般襯衫正常穿，建議乾濕褸可以跟著扣第一顆扣子、底下敞開，這樣可以營造一些日系感。

3. 內搭外套

乾濕褸疊穿外套不但豐富層次，禦寒力更是一流，不管你選擇牛仔外套、西裝外套還是绗縫外套都很合適，更多的好處就是當你進到室內要將乾濕褸脫掉的時候，裏頭的整體造型還是可以維持十分完整，適合吃飯、上班等場合。

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4. 連帽衫

連帽衫的帽子也是少數不會被乾濕褸遮住的單品，並且能滿足喜愛休閒風格的人選擇，現在許多連帽衫裡層都有刷毛處理，穿起來已經十分溫暖所以不用另外再多穿衣服在裏頭，配上乾濕褸的防風功能算是很方便又舒適，很適合天冷穿去逛街、約會等活動。

5. 配件類

能放在乾濕褸外的配件實在是太多了，帽子、圍巾、背心、腰帶等等都可以，而且往往這些搭在乾濕褸外的的配件都能做出畫龍點睛的效果，比如漂亮顏色的帽子、獨特印花的絲巾、特殊設計的腰帶等等，都可為穿搭增加亮點。

6. 鞋

乾濕褸跟任何鞋款搭配都十分和諧，不過不同鞋款則會營造出不同風格，英倫風一點的人可以考慮皮鞋配上可愛的襪子，而喜愛前文提及的連帽衫等休閒風格的人可以考慮球鞋來搭配，同樣十分率性吸睛。

Dappei 結語：

乾濕褸總是被說百搭，搭編覺得主要是因為它佔穿搭的面積大，視覺上變得十分直覺，不過要在被侷限的露出範圍內再穿出新花樣就變成大家口中所說「乾濕褸穿得好看很難」的樣子，不過只要選好單品，冷天依然能夠兼顧保暖與時髦度。



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