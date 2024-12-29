保暖食物｜網友熱議8驅寒食物羊肉只第2　營養師建議吃洋蔥排第3

寒風刺骨的冬季，總讓人渴望來點溫暖身心的食物，無論是滋補的佳餚或簡單的小點，只要選對合適食材，不僅能驅走寒意，還能增強免疫力，為健康加分。接著就一起來看看冬天有哪些必備的暖身聖品吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「暖身食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大暖身食物。

網友熱議8大暖身食物網路聲量排行👇👇👇

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胡椒成冬日暖身必備調料 加進食物溫暖美味同時升級

觀察近1年內網友針對「暖身食物」相關話題的討論，發現「胡椒」是最受熱議的食材。胡椒含有豐富的「胡椒鹼」，其溫熱性質和辛辣口感能促進血液循環，食用後會刺激身體發熱，具有良好的驅寒保暖功效。便有網友分享撒上滿滿胡椒的粥品，笑稱「是有多愛吃胡椒粉？」，吸引留言回覆「天氣冷吃胡椒可以暖身」；其他網友也分享喜愛的胡椒料理，如「胡椒豬肚暖胃也暖心」、「有著滿滿胡椒香，香而不辣的胡椒魚」、「胡椒白菜雞」等，表示這些料理都「美味又暖身」。

討論度次高的「羊肉」則有「性溫味甘」的特性，其富含蛋白質、脂肪、鐵質等營養成分，有助於促進血液循環、提升產熱效應，被視為優秀暖身食材。網友紛紛表示「羊肉是必吃可以保暖的食物」、「有溫暖身體、補充營養的效果」，而在眾多羊肉料理中，不少網友都推薦加入老薑、川芎、米酒等祛寒食材燉煮而成的「羊肉爐」，直呼「台灣人冬令進補少不了一鍋羊肉爐」、「吃完暖呼呼」，是一道冬季必吃的經典料理。

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營養師建議禦寒吃洋蔥 不僅暖身還增強免疫

另外，也有營養師建議在天冷時吃點「洋蔥」，不僅含有豐富營養價值，還能促進氣血循環，進而達到暖身功效；網友則分享可以將洋蔥簡單調理成「洋蔥湯或炒洋蔥」，或搭配其他肉品做成「洋蔥雞湯」，即可透過飲食輕鬆達到暖身和預防感冒的雙重功效。

「山藥」、「紅棗」同樣是禦寒的理想食材，前者富含膳食纖維、維他命B雜等營養成分，更是高鉀食材，能為身體提供持久的能量，有助於保暖；後者則以補氣補血著稱，如紅棗薑茶、栗子紅棗雞湯皆是備受喜愛的料理，更被網友稱為「手腳冰冷的救星」。

▼薑茶功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

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寒冷難耐的天氣也讓你感到困擾不已嗎？選擇合適的飲食，不僅能幫助我們抵禦寒冷，還能讓身體保持在最佳狀態，不妨運用上述暖身食材，製成簡單又營養的料理，為這個冬天注入溫暖能量吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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