百萬富翁遷移潮湧現　流失最多有錢人地方排名出爐

最新報告預測，在地緣政治風險等因素影響下，今年將出現創紀錄的全球百萬美元富豪遷移潮。



富豪將成群「逃離」中國大陸、英國及印度，台灣今年預估將淨流失的400名百萬美元富豪，為全球第八多，阿聯酋、美國及新加坡則持續磁吸有錢人。

報告指出，台灣2023年擁有超過6萬名百萬美元富豪。

跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪淨流出與淨流入人數預測。（Henley官網）

跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪淨流出與淨流入人數預測。（Henley官網）

最多有錢人將「逃離」這10個地方 最受歡迎移居地同曝光：

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跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪（擁有100萬美元以上的流動可投資財富）淨流出與淨流入人數預測。

中國大陸今年預估將淨流失15200名百萬美元富豪，依然是全球最多，且流失速度比去年的13800人更快。

英國淨流失的百萬美元富豪人數預估將比去年增加一倍多到9500人，為歷來最多，打破2022年的淨流失1600人紀錄。報告指出，從英國脫歐以來，英國2017至2023年共有16500名百萬美元富豪遷出。

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中印今年將流失大量富豪

印度今年淨流失百萬美元富豪的速度預料放緩，今年將有4300人出走，少於去年的5100人，但仍是全球第三多。流失百萬美元第四到第十多的國家或地區，依序為韓國（1200人）、俄羅斯（1000人）、巴西（800人）、南非（600人）、台灣（400人，比去年的300人多）、尼日利亞（300人）與越南（300人）。

倫敦獨立智庫政府研究所執行長懷特（Hannah White）指出，各地百萬美元富豪出走的原因不一，中國大陸和印度是因為龐大的經濟體已成功創造許多百萬美元富豪，印度、巴西、越南、南非及奈及利亞富豪離開的原因常是追求更佳的生活風格、更安全和更乾淨的環境、以及更優質的健康和教育服務，其他地方則是面臨地區威脅或美國安全立場的不確定性，例如台灣和韓國。

根據報告，台灣的百萬美元富豪人數從2013~2023年增加42%，達到62600人，擁有上億美元流動可投資財富的富豪去年為135人，流動可投資財富10億美元以上者有23人。

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阿聯酋持續磁吸富豪

阿聯酋今年則預料將吸引破紀錄的6700名百萬美元富豪淨流入，為連續第三年稱冠全球，除了印度、中東、俄羅斯及非洲富豪持續流入，來自英國和歐洲的富豪也將增加。

美國今年預估將吸引3,800名富豪流入，為第二多，第三多為新加坡的3500人，第四到十多依序為加拿大（3200人）、澳洲（2500）、意大利（2200）、瑞士（1500人）、希臘（1200人）、葡萄牙（800人）及日本（400人）。以色列今年可望吸引的富豪人數首度掉出前十名。

Henley合夥公司私人客戶事業群主管佛列克（Dominic Volek）表示，今年將是全球財富遷移的分水嶺時刻，「前所未見的12.8萬名百萬美元富豪今年預料都將搬遷，遠超越去年的12萬人紀錄」，「随着世界陷入地緣政治緊張、經濟不確定性及社會動盪的完美風暴，創紀錄的百萬美元富豪用腳投票」。

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他認為，從許多面向來看，這波百萬美元富豪的重大遷移潮是一種領先指標，宣示全球版圖與財富板塊將重大轉變，對各國的未來有深遠影響。富豪遷移也常帶動相應的投資遷移榮景。

New World Wealth研究部門主管亞莫伊爾斯（Andrew Amoils）認為，這波財富與人才遷移潮受惠地區所獲得的益處很龐大且廣泛，不只有利稅收，也有助當地經濟與就業。

最受Henley合夥公司客戶歡迎的居留權計劃中，葡萄牙的黃金居留計劃今年依然最熱門，公民身份計劃以馬爾他的直接投資公民歸化特別服務廣受青睞。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】