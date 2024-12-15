失眠率全球排名美國第1台灣第2　5類助眠食物放鬆紓壓吃南瓜芝麻

翻來覆去夜不成眠好煩惱？根據調查，台灣失眠盛行率達28％，20到39歲青壯年的失眠比率更直逼30%，是亞洲第一，全球排名第二，僅次於美國。為什麼會失眠呢？引起失眠的原因相當多，除了年紀、情緒、壓力、藥物，睡眠呼吸中止症、不寧腿等疾病，也會影響睡眠品質。



只有睡不著才是失眠？

我們一想到失眠的時候，腦中可能會直覺出現一個畫面，一個人躺在床上輾轉反側睡不著，2眼眼窩黑得像貓熊一樣。不過失眠可不是只有指整個晚上睡不著，很難睡著、很早醒，其實也是失眠的一種。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

失眠的定義

- 躺在床上超過30分鐘才睡著

- 睡夢中醒來超過2次，每次超過30分鐘

- 比預定時間早2個小時以上就醒過來，而且沒有睡滿6小時以上、同時再也睡不著

- 每週有3天以上上述任一症狀，而且持續超過1個月，就稱為慢性失眠



5種幫助好眠的食物

在日常生活中多吃含有「紓壓助眠」食物，可以讓身體適度放鬆，好好睡上一覺。

1. GABA：幫助神經放鬆

GABA（γ- 氨基丁酸）如情緒調節劑，當神經過度興奮會造成緊張、焦慮、憂鬱、失眠等症狀時，GABA會出面調節，穩定情緒，幫助神經放鬆。天然食物中如味噌、納豆、番茄、青椒、南瓜、青瓜、茄子等。

網友熱議TOP10 助眠食物（按圖了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：失眠飲食｜網友熱議TOP10助眠食物 堅果排第2 士多啤梨都上榜！

2. 色胺酸：能使心情愉悅

色胺酸是人體必需胺基酸，人體無法自行合成，須由天然食物取得。而色胺酸是製造血清素的前驅物，若色胺酸不足，就無法製造血清素，不只心情受到影響，睡眠也受到阻礙。日常飲食中可多吃如黃豆製品、鮭魚、黑芝麻、腰果、鮪魚或毛豆仁等。

3. 鈣質：合成睡眠荷爾蒙

鈣能使情緒穩定、幫助肌肉放鬆及幫助大腦合成褪黑激素（睡眠荷爾蒙），進而幫助入睡。所以睡前喝一杯溫牛奶，可以卸除整天緊繃的神經之外，還可以讓你一覺好眠。

4. 酸棗仁：鎮靜、抗焦慮

酸棗仁含有酸棗仁皂甙，在中醫藥典有安神功效，西方科學研究具有鎮靜效果，尤其對於焦慮引起的失眠，或過度思考的族群，幫助較為明顯。

5. 洋甘菊：可安神助眠

洋甘菊含有豐富的芹菜素，與大腦中的特定受體結合後有安神和助眠的效果。不適合喝溫牛奶的族群不妨考慮喝一杯熱洋甘菊茶，幫助入睡。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：失眠花茶｜3大助眠花草茶洋甘菊紓緩情緒 1款抗產後抑鬱2周見效

創造睡眠儀式感幫助入眠！

想要改善睡眠問題除了吃好食物，也可以在睡覺前先做做伸展操幫助身體放鬆，或是創造一個睡眠儀式感。打造一個適合睡眠的臥室環境，包含床墊、棉被都要留意。房間內可以播放輕柔的音樂，並盡量不打開電視、玩手機。躺下去時愈放鬆愈容易有睡意，千萬不要想著我要趕快睡覺，這樣可能會有反效果。

延伸閱讀：

總是睡不飽、想賴床？這是濕氣重表現！中醫師教你用 2 方法可改善

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

