劉德華演唱會｜買家斥︰賣假飛　長褸女爆粗逃：唔好搞呀！X你老X

劉德華舉辦跨年演唱會，由2024年12月中旬開始至今年1月10日圓滿結束，演唱會期間「黃牛飛」需求甚殷，網上甚至出現原價1280元的門票被炒高至逾2萬元，而紅館場外每天都有大量黃牛黨出沒，當中更有不法之徒製作假門票欺騙觀眾。近日網上流傳4條影片，可見2名女子傍晚時份在港鐵大圍站內拉扯，其中1名灰衣女子一邊致電給其他人，一邊阻擋身穿啡色長褸的女子離開，大聲指控對方「賣假飛呀」，又大喊「捉住佢」。2人走到港鐵外繼續糾纏，長褸女子爆粗斥「唔好搞呀！X你老X」，2女你追我逐，跑到對面馬路的村南道。



其他影片則拍到長褸女子冷靜地登上的士，而灰衣女則走出馬路站在車頭阻擋的士離開，同時繼續致電友人求助，「佢跑走，我追到呢（條）街…你過嚟呀，去到邊呀？」，事件吸引不少途人駐足觀望，其間有人疑似提及每張門票售價達8,000元，「假飛？演唱會呀？好X癲喎，跑到去嗰度呀喂」、「網上約出嚟見面trade（交收）嘢，唔知呃佢定係點啦」、「佢阻住人搵食，架的士都多得佢唔少」。



影片引來大量網民討論，有人打趣說「仲多人過排演唱會」、「香港人真係好鍾意食花生」、「好熱鬧」、「勁多觀眾，好睇過劉德華啦 」，目擊事件的網民表示，最後有警員到場調查，但未知有否作出拘捕行動。



2名女子在港鐵大圍站內拉扯，長褸女被指「賣假飛」，現場有1名男子疑似充當「和事佬」。（Threads影片截圖）

2女糾纏 灰衣女喊叫︰捉佢賣假飛

樓主在Threads上載4條影片，第1條影片見到2名女子在港鐵大圍站內拉扯，附近有1名男子近距離拍攝，另有1名男子疑似當「和事佬」，其中灰衣的女子相信是買家，而穿啡色長褸的女子則是賣家，灰色女拼命想抓長褸女，當場大叫「捉住佢，賣假飛呀」、「報警呀」 、「即刻報警，唔好走」，長褸女反罵「黐線㗎」， 灰衣女繼續指控「賣假飛，捉住佢，捉佢賣假飛」。

2人糾纏到港鐵站外，長褸女怒斥「唔好搞呀，X你老X」，繼而甩開灰衣女，其時長褸沿右肩滑落。雙方繼續當街追逐，跑到對面馬路的村南道。有男途人見狀表示疑惑，「假飛？演唱會呀？好X癲喎，跑到去嗰度呀喂」。

長褸女冷靜地坐在的士內。（Threads影片截圖）

灰衣女走出馬路，站在的士車頭位置，擺明阻止的士離開。（Threads影片截圖）

長褸女冷靜登上的士 灰衣女擋車阻離開

第2條影片中，長褸女已經坐在的士內，灰衣女則走出馬路，站在的士車頭位置，擺明阻止的士離開，其間愈來愈多途人停步觀看，竊竊私語討論長褸女疑似售賣每張8,000元假門票，男途人笑言「好多花生友，黐線」，同行女友人則指「條女（長褸女）好淡定」。

在第3條影片中，局面仍維持是長褸女坐在的士的狀況，男途人估計「網上約出嚟見面trade（交收）嘢，唔知呃佢定係點啦」，口音較年長的男途人卻表示「佢阻住人搵食，架的士都多得佢唔少」，前者指出「hold（擋）住咗架的士呀嘛」，後者再讚「好淡定喎條女」。

灰衣女阻擋的士期間，致電其他人稱「佢跑走，我追到呢（條）街，跑過嚟呀，跑走呀條女，你過嚟呀，去到邊呀？」。

愈來愈多途人圍觀。（Threads影片截圖）

網民笑言︰好睇過劉德華演唱會

到第4條影片時天色已漸暗，現場更加多人聚集觀看，男途人笑言「黐線，啲人多到」。

樓主用文字補充，指「買家好有準備出嚟，準備晒啲文件證據帶出嚟」，疑似有幫手負責拍片，相信該名賣家是慣犯，買家甚至向的士司機表示，照跳錶和支付車資，「個女人（長褸女）好淡定，全程冇驚過，唔講以為佢先係受害者」，最後有警員到場，該名賣家則登上警車。

帖文吸引大量網民討論，指「如果賣$8,000假飛，真係太過份」、「市民自救」、「好睇過劉德華演唱會啦」、「騙子好冷靜喎」。

（Threads）

黃牛黨10倍價出售劉德華演唱會門票 無良賣家售像真度極高假飛

《香港01》較早前報導， 有「黃牛黨」將原價1,280港元的門票，以10倍價錢12,800元人民幣出售，更有人出售像真度極高的假黃牛門票，歌迷持假飛入場方知受騙，受害人當中有內地、台灣及香港人。警方破獲16宗演唱會相關的詐騙案件，檢獲34張假門票，損失金額超過8萬元。

▼今年1月9日，警方九龍城警區、紅磡分區聯同入境處職員展開執法行動，當場拘捕10多名男女，並將他們雙手反扣，押上旅遊巴。▼

警方聯同入境處職員到場「放蛇」，即場拘捕多名內地男女。(梁偉權攝）

警方聯同入境處職員到場「放蛇」，即場拘捕多名內地男女。(梁偉權攝）