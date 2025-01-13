台灣醫生幫自己結紮影片瘋傳　動刀原因好貼心：送給老婆的禮物

現代版《怪醫秦博士》（Black Jack）！近日一位台灣整形外科醫生在社群貼出「自我了結」的影片，原來他要自己幫自己動結紮手術，而網友有驚嘆，「秦博士是你的偶像嗎」、「怪醫秦博士好像也是自己幫自己手術」。



台灣整形外科陳瑋農醫生在粉專貼影片，表示準備要自己幫自己結紮，也發出手術步驟，有打局部麻藥、找到輸精管、部分切斷等11步，陳瑋農坦言，「很緊張，大家千萬不要模仿我喔，在家自己做這個太危險了」，還是要找合格的泌尿科醫生比較安全。

【圖輯】點圖放大看陳瑋農醫生幫自己結紮的畫面👇👇👇

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陳瑋農在綁輸精管時，直呼很痠感覺奇怪，遠端比較沒感覺，近端比較深。至於縫線他也是自己來，陳瑋農指出，感覺很怪，手術結束後，他也說真的好累，手術完比較痛，隔天早上就沒事了，手術大成功。

影片一出，已有超過2萬人按讚，不少人紛紛留言：

「病患姓名：陳瑋農，主診醫生：陳瑋農，手術醫生：陳瑋農」、「這算自我了『結』嗎」、「跟刀同事才覺得很怪」、「有沒有考慮練葵花寶典」、「很勇敢，讓我想到溫太醫」、「黑傑克是你的偶像嗎」、「怪醫黑傑克好像也是自己幫自己手術」



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其中也有人問，「有照樣申請健保費嗎」，陳瑋農則逗趣回覆：

「全額自費啊。我付錢給陳瑋農醫生，陳瑋農醫生幫陳瑋農結紮。」



為什麼要做這個手術？對此，陳瑋農醫生事後也表示，因為已經生三個小孩了，年紀也差不多了，對老婆的貼心、送老婆的禮物，所以選擇結紮，並直言：

「那部位的重要性，我選擇相信自己來手術最安全。」



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陳瑋農也指出，根據台灣衛福部的優生保健法第五條：結紮手術只能由中央主管機關指定之醫生；以及結紮手術醫生指定辦法第四條：領有婦產科、外科、泌尿科專科醫生證書者才可以操作，而當天有台灣泌尿科專科醫生在，還有老婆張鳳書醫生也有外科專科執照、整形外科執照，所以安全性是完全沒問題的：

「手術當下是非常無菌的，有按照步驟來，也很順利，隔天完全正常無異狀，發文只是想分享親身的體驗。」



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