陰莖環｜26歲男貪新鮮幫陽具穿環　2大後果超嚴重！專家教咁補救

有些男性為追求潮流或自我展現等考量，會在生殖器上穿戴「陰莖環」，台灣泌尿科醫生指出，這可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活品質，生殖器會留下兩個洞，排尿時尿液會從下方的洞噴出，宛如「新加坡魚尾獅」。一旦後悔，要把這小拇指般大小的洞補起，必須從包皮或其他部位切下一塊皮，建議患者進行任何「身體改造」前，充分瞭解相關風險，並與醫生討論。



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台灣顧家醫療診所總院長顧芳瑜表示，曾有病人穿戴陰莖環，由於從尿道口穿入，當患者將環取下後，生殖器上會留下兩個洞，一個在前端，另一個則依穿環位置而定，病人表示，排尿時尿液會從下方的洞噴出，也就是站在尿斗前時，必須將生殖器立起來，宛如「新加坡的魚尾獅」，才能讓尿液只從側邊的孔洞噴出。

台灣泌尿科醫生指出，在生殖器上穿戴「陰莖環」，可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活品質。（FB@鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

在生殖器上穿環，很可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活品質，呼籲民眾不要輕易嘗試。顧芳瑜說，曾有位26歲的年輕病患，當初因朋友慫恿加上自己覺得新鮮，好奇之下穿了陰莖環後「發現上廁所都會亂噴」，只好每次都坐著上廁所，性行為也不是很方便，每次都得取下來，後來乾脆不再戴。

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但拿下後並不代表一勞永逸，顧芳瑜說，患者每次站著上廁所，還是得把生殖器立起來，因為不想要這種排尿方式，希望將洞補起來，「由於陰莖環的洞通常很粗，約有小拇指般大小」，修補難度較高，必須從包皮或其他部位切下一塊皮，將破洞補起。



顧芳瑜提醒，追求個人風格固然時髦，但身體健康還是首要，在進行任何身體改造之前，應充分了解潛在風險，並與專業醫生諮詢，避免造成難以挽回的後果。

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