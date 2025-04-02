面試問題百百種，除了考驗求職者本身的專業能力外，也會在測試面試者是否具有靈活的思考能力，部分企業也會設計非典型的題目來進行考驗。



大陸就有一間公司在面試時拋出「老和尚打傘，猜一個成語」這道題目。結果竟然只有一位受試者答對，並成功錄取該工作。

面試題目｜女考官突問「老和尚打傘猜一成語」 答這4字秒被刷掉（01製圖）

以為正確答案是這4字成語卻立即被刷掉 點圖放大看看獲取錄者的回答：

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大陸有一間公司在面試行銷專員的過程，引發了討論。一名女面試官對在場所有求職者進行專業知識考試後，來到下一關考核時卻突然提出了一個問題，就是「老和尚打傘猜一個成語」。

面對這個問題，其中一位求職者的答案是「遮雲蔽日」，立即就被刷掉了。接著也有人因不明白面試官考題的用意，便回答「不明真相」，也遭到淘汰。

最後有一名求職者，考量到傘遮住了陽光、擋住了光線，而且也聯想到和尚的特徵後，回答了「無法無天」，面試官聽到後十分滿意，認為該求職者心思細膩，十分適合行銷公司專員的工作。當下就決定錄取他了。

至於「老和尚打傘」其實是個歇後語，意思是無法無天。根據《教育百科》的解釋提到「法」為「髮」的諧音。和尚頭上無髮，撐起傘來又遮住了天，故以和尚打傘比喻目無法紀，放肆妄為。

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