「溼、濕有什麼分別」惹熱議　兩者意思原來不相同？台教育部釋疑

中文博大精深，不僅許多外國人學習時需要傾注心力，就連中文為母語的人可能有時候也會搞混用法。近日有中文補習老師在IG上分享「姐」、「姊」和「溼」、「濕」的差異，掀起數十萬人關注之餘，台灣教育部也解釋此四字的真正用法。



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中文補習老師曝「溼」、「濕」差異！網揪1疑點：溼地還濕地？

「這堂課有料」在IG上分享中文補習老師洪晏短片，洪晏在課堂上為學生講解「姊」、「姐」以及「溼」、「濕」差異，首先「姊」是跟自己有血緣關係的人、「姐」則是跟自己沒有血緣關係的人，例如姊姊、小姐、學姐；「溼」是無生命、「濕」則是有生命，例如夏雨型暖溼氣候、抹布溼了、屁屁濕了。

影片被網友轉發至Threads上後，截至目前為止已吸引46.7萬人次瀏覽，許多Threads友紛紛回應：

「原來這兩個字『濕』、『溼』的不同處是在這裡」、「姊／姐～我知道，溼／濕～真不知道，長知識了，謝謝分享」、「原來濕溼用法不同，我還以為是異體字而已」、「看來我沒常識很多年了，感謝分享」、「中文果然是全世界最難的語言」。



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也有網友解釋「姐」、「姊」兩者延伸用法，「這兩個字的本意都適合自己有血緣關係的，只是說『姐』這個字如今不再代表母親，所以他的引申義用的比較多而已」，更有許多網友對於補習老師說法存疑：

「所以除濕機是...」、「那濕地還是溼地」、「用在形容詞或許說得通，但如果用在名詞恐怕就完了。樓下有位朋友問到是溼地還是濕地？問題就來了，整個濕地算是生命體，還是無生命體？」



姐VS.姊、溼VS.濕分辨方法曝光！

根據台灣《教育部重編國語辭典修訂本》說明，「姐」用作稱謂，表示比自己先出生的同胞女子以及同輩比自己年長的女子，現今也通用「姊」，如「大姐」、「表姐」，也可以被拿來當作對女性的通稱，如「小姐」；「姊」則用來稱同輩比自己年長的女子，如「學姊」、「師姊」。



「溼」用作形容詞代表水份多、含有水份的，用作動詞代表沾水、沾潤，用作名詞則代表因溼氣過大，阻滯氣的活動而致病，流行於長夏，例如溼毒、風溼；「濕」讀成濕時同「溼」，國語讀作「錫」為名詞，表示低濕的地方。

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姐VS.姊、溼VS.濕分辨方法（截圖）

姐VS.姊、溼VS.濕分辨方法（截圖）

姐VS.姊、溼VS.濕分辨方法（截圖）

姐VS.姊、溼VS.濕分辨方法（截圖）

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